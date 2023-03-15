國泰副總酒駕找妻頂包！夫妻獲緩起訴 需繳國庫23.5萬元
國泰世華銀行副總鄧崇儀日前在北市大安區酒駕肇事，事後還要求坐在副駕駛的妻子出面頂包，警方到場後鄧妻表明自己是駕駛，不料卻遭對方揭穿「駕駛為男性」，經調閱監視器，確定駕駛為鄧崇儀，夫妻雙雙遭送辦。北檢今（15）日給予夫妻倆緩起訴處分，條件是2人支付公庫23萬5000元，而鄧妻則需上法治教育課。
記者孫唯容／台北報導
警方指出，3月5日晚上9時許，大安區和平東路1段、金山南路口發生自小客車碰撞事故，警方到場進行酒測，其中廖女出面表示是自己開的車，員警準備對其酒測，不料對方舉報駕駛應為男性。
警方調閱監視器後，確認廖女是從副駕駛座下車，真正的駕駛是在一旁的鄧崇儀，對其進行酒測後，酒測值達0.9，當場依公共危險罪送辦，而該頂替的廖女也因涉嫌使公務人員登載不實之刑責遭法辦。
據了解，鄧崇儀是國泰金控常務董事，從研究所畢業即進入國泰體系工作，服務長達20多年。事後國泰金控回應，暫停鄧崇儀發言人職務，改由國泰金財務長陳晏如接任。
台北地檢署考量鄧崇儀和妻子坦承犯行，兩人也無前科，給予緩起訴處分，鄧崇儀應支付公庫13萬5000元，鄧妻應繳庫10萬元，另須接受1堂法治教育課程。