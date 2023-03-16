你家貓咪也「搞威」愛講話？專家提醒這症頭：小心生病了
不少貓咪超愛「說話」，有的甚至會喊「老吳」、「母貓」，還有成精的貓主子甚至能和貓奴逗趣「對話」。不過，如果你家貓皇原先是走「高冷」路線，卻突然畫風秒變成「話癆」。貓行為醫師提醒，牠突發「搞威」的表現可能代表罹患失智症了。
記者徐銘穗/綜合報導
為什麼我家貓突然話講不停？貓行為獸醫師林子軒在臉書分享，撇除天生自帶話匣子的貓例如他家阿橘，基本上，「貓若是在短時間內行為有明顯轉變，例如原先安靜內向變得話多愛叫，或是活潑好動突然變得冷漠孤僻」，都有可能跟貓所處的環境或生理問題有關。
林子軒進一步說明，如果這樣性格鉅變的情形發生在11歲以上的老年貓身上，並且已經排除環境及生理因素，則很有可能與貓的「認知功能障礙症候群Cognitive dysfunction syndrome (CDS，俗稱失智症)」有關，而非單純貓咪愛跟你談天說地話當年。
此外，林子軒也指出，聽力下降，甚至是耳聾，都可能會讓貓的叫聲不斷加大，而關節炎或相關疾病，也可能導致貓因疼痛而不斷地嚎叫，不過這些都必須得透過臨床檢診來釐清，建議貓奴們發現主子出現異常情形時，應盡速帶去看醫生，或是定期進行健康檢查，避免發生遺憾。
網友看完紛紛分享起自己的「搞威」貓照，「橘貓一直都很搞威」、「我家的愛說話到我想拿個什麼東西封印住牠的嘴」、「搞威的貓最可愛、有靈性，根本喵星人」。不過，也有貓奴回憶，「我家的貓突然話很多的那段日子，就是她膽管阻塞了⋯⋯本來還以為是終於知道了我的寂寞、我的孤單、我的冷⋯結果是生病了⋯」。