《捍衛任務4》影迷激動求婚 基努李維「8字回應」超幽默
基努李維第4度演出《捍衛任務4》「殺神」約翰維克，本片近日陸續在全球各地進行宣傳，所到之處無不獲得影迷的熱烈迴響。《捍衛任務4》日前在美國西南偏南影展（SXSW）放映，導演查德史塔赫斯基、基努李維出席映後座談，當基努李維在台上表示，他至今仍保留著前幾集約翰維克戴的手錶和結婚戒指時，突然有影迷高呼：「我要嫁給你！」基努李維打趣道：「當心妳許下的願望。」
記者黃雅琪/綜合報導
基努李維雖然已經58歲，但在《捍衛任務4》裡仍親自演出各種特技場面，不論是飆車、雙節棍、武士刀、近身格鬥，通通來者不拒。基努李維被問到對湯姆克魯斯的看法時，他謙虛表示，湯姆克魯斯是「另一個次元的傳奇」，並對他在《不可能的任務系列》和《捍衛戰士：獨行俠》裡的演出表達了敬意。基努李維說：「我比較喜歡在地面上玩泥巴仗，而他喜歡在高樓大廈、直升機、戰鬥機之間飛行和跳躍，他為了參與的電影所做的事情，我認為是不同凡響的。」
隨著《捍衛任務4》上映日期的逼近，也讓影迷開始好奇之後還有《捍衛任務5》嗎？導演查德史塔赫斯基曖昧回應，「如果你不想做點不一樣的東西，如果你不想試著擴展自己，並在藝術方面更加精進，而僅僅只是為了薪水而去做，這有點說不過去。」《捍衛任務4》將於3月22日搶先全球在台上映。