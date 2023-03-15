影／「台版彈簧刀」無人機 中科院：7月戰評、明年量產
無人機在近期俄烏戰爭中優異表現大受矚目，國家中山科學研究院昨日首度公開5款研發中的「軍用軍規」型無人機，包括被稱為「台版彈簧刀」的巡飛彈無人機。中科院長張忠誠今（15）日表示，「台版彈簧刀」無人機預計7月作戰測評、明（2024）年量產。
記者呂炯昌／台北報導
立法院外交及國防委員會今日邀請國防部、國家安全局、大陸委員會、法務部、海洋委員會海巡署、內政部移民署及警政署報告「陸軍金門防衛指揮部上等兵失聯事件」，財團法人海峽交流基金會同時列席，並備質詢。
民進黨立委趙天麟質詢時關切，「台版彈簧刀」是否納入國軍建案，邱國正表示，將由海軍統籌建案，並培訓各軍種操作手。張忠誠則補充，預計今年7月、8月作戰測評、明年量產。
「台版彈簧刀」無人機由中科院航研所研製，導控距離在10公里以上，滯空時間15分鐘以上，可酬載紅外線熱像儀（EO/IR）裝備，具備高爆彈頭，為單兵攜行使用的精準打擊武器，可用於攻擊高威脅與高價值的人與車等目標。
航研所長齊立平表示，「巡飛彈」是讓國人易懂的淺顯用語，正式建案後會有正式的名稱。齊立平表示，「巡飛彈」屬於單兵攜行，功能就像飛行的大型手榴彈，可攻擊近岸來犯敵軍，中科院也在研製更大型的巡飛彈，可作為軍種遠距打擊用途。