無印良品700坪旗艦店進駐高雄！開幕時間、規劃搶先曝光
高雄市經發局最新消息指出，大立商圈除了將進駐唐吉軻德旗艦店外，日本知名大型連鎖生活家用品牌MUJI無印良品，也將投入大規模資金，進駐高雄大立百貨，預計今年11月開幕，業者也向《NOWnews》記者透露，大立店預估規模700坪上下，是否為全台最大仍無法確定，店內會注入高雄在地特色，包括豐富物產、職人，但詳細規劃仍在持續商議中。
記者鍾怡婷/綜合報導
MUJI無印良品將進駐大立百貨開設營業面積超過700坪的全台最大旗艦店，預計進駐大立百貨B館1、2樓，旗艦店內將運用高雄獨特的海洋與漁業元素，以船廢零件與港口常見的素材來打造富有海洋風情的特色門市，並於今年11月正式開幕，規畫投入最大規模的投資金額進行建造，並引進在地市集、工作坊。
MUJI無印良品業者向記者透露，目前大立店仍在規劃中，預估佔地700坪上下，是否有望超過最大旗艦店為美麗華的730坪，仍是未知數，而大立店以及近期新開幕的分店，都會以在地元素為重點，將豐富物產、職人引進門市。
MUJI無印良品副總經理岩崎雄史提到，高雄大立旗艦門市將與市府跨局處共同打造新型態場域，農業局與型農大聯盟團隊也將一起構思，提出多元創意的生活提案，透過良品市場即可在門市輕鬆買到高雄在地農特產品，享用安心美味的飲食，也期望未來能更進一步推動，將高雄生鮮產品直送日本無印良品店舖銷售。