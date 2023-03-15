混種當代歌劇！《天中殺》衛武營世界首演

充滿詭異且荒謬的劇情、誇張的舞台視覺效果、「混」到不行的音樂加上超能唱能演的聲樂家，以華、臺、日發音的100%本土原創歌劇《天中殺》 集結四大必看亮點，於3月17日至19日衛武營戲劇院首演，原創歌劇全新製作， 將顛覆大眾對歌劇的想像。
記者陳美嘉／高雄報導
當代難得一見的創舉就屬混種當代歌劇《天中殺》，由衛武營攜手臺北表演藝術中心共同製作，要讓全世界看見這部充滿臺灣味的好戲。衛武營藝術總監簡文彬表示，混種當代歌劇《天中殺》是衛武營從2016年開始到現在所製作的第11部歌劇，是第一部全新的且集結所有臺灣本土優秀的藝術家所創作出來的作品。
以華、臺、日三種語言展現臺灣當時時代背景的混種當代歌劇《天中殺》，故事從主角黃桑，與為老闆租屋的許家英小姐的對話開始發展，卻發生一連串狀況，像是出租的房屋擅自被裝潢、門口被討債者停放了一台卡車不願移走，喬事過程又被黑白兩道耍得團團轉，最後還求助於算命仙，卜出「天中殺」的卦象讓主角只能認命，畢竟做太多也是徒勞無功，然而結局卻超乎眾人想像，劇情淺顯易懂，是一齣非常好入門的歌劇。
首次挑戰歌劇劇本的編劇暨導演鴻鴻提到，對創作來說，臺灣文學是劇場非常重要的礦場，《天中殺》就是取材臺灣文學作家黃靈芝的同名作品，小說文本角色設定皆為男性，為了歌劇聲部的多元跟有趣，在劇中將部分角色改為女性，也加入愛情線與情歌，來緩解原本小說的緊張。
歌劇《天中殺》有別以往聲樂家所認知的後期寫實、浪漫歌劇，演員輪流串演三教九流的角色，搭配自己變化多端的音樂風格，各種想不到的挑戰越演越有趣。相關節目資訊請上衛武營官網節目頁面查詢。