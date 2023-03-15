與宏國傳斷交危機影響兩國FTA？經長：仍須由外交部評估
我國友邦宏都拉斯擬與中國大陸建交一事，恐使台灣與其邦交生變，對此，經濟部長王美花今（15）日指出，與宏國的經貿關係自簽署自由貿易協定（FTA）後貿易額確實有增加，尤其宏國進口台灣一年約可達1.2億美元，主要以白蝦、咖啡為主，至於兩國後續情形仍需交由外交部評估。對外貿易協會則表示，沒有立場發表意見。
記者鄭妤安／台北報導
台灣的中美洲友邦宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）今日在推特（Twitter）發表聲明表示，已經指示外交部長雷依納（Eduardo Reina）處理與中國大陸建立正式關係事宜。外交部今日已召見宏都拉斯駐台大使，並曾屢次向宏國說明台灣是友邦可靠的夥伴。
對此，王美花稍早接手媒體訪問時，說明與宏國經貿往來情形，她指出，台灣與宏都拉斯簽了自由貿易協定（FTA）之後，雙方貿易額確實有增加，台灣每年出口宏國約6千多萬美金，宏國進口到台灣約達1.2億美元，顯示在FTA之後，宏國對台出口增加非常多，主要是白蝦以及咖啡，未來宏國與台灣之間的關係，就由外交部評估跟決定。
對外貿易協會官員也表示，此事非貿協業務範，因此較沒有立場發表意見，加上貿協主要工作是經貿推廣，但並無在宏國駐點，且斷交一事尚未發生，貿協只能等待事件告一個段落之後，才能有機會詢問要前往當地拓銷的台商情況如何。