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茄萣特色遊戲場啟用　陳其邁化身船長與小朋友同樂

▲高雄市長陳其邁今天化身船長出席「茄萣特色遊戲場」啟用儀式。（圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其邁今天化身船長出席「茄萣特色遊戲場」啟用儀式。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市長陳其邁今(15)日化身船長出席「茄萣特色遊戲場」啟用儀式，除率領小小漁夫們快樂出航與大小朋友同樂，也試乘盪鞦韆遊具，陳其邁表示，從上任至今已完工30座特色共融公園，至6月可達34座，未來更超過百座，他相信茄萣運動公園及兒童遊戲場，未來也將成為新的打卡熱點，感受地方特色、帶來不一樣的體驗。

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▲高雄市長陳其邁今天出席「茄萣特色遊戲場」啟用儀式，與小小漁夫們快樂出航。（圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其邁今天出席「茄萣特色遊戲場」啟用儀式，與小小漁夫們快樂出航。（圖／高市府提供）
茄萣地區臨海特色「小小漁夫探險趣」做為概念主軸，將海洋意象和地方產業文化如漁船、洋流、漁網等元素融入遊具及鋪面設計中。遊憩設施包括捕魚船主遊具、共融鞦韆區、坡道遊戲區、梅花樁平衡木地景遊戲區及成人體健區等具有在地海洋漁村特色，同時也豐富了茄萣地區的生活機能。

▲高雄市長陳其邁今天出席「茄萣特色遊戲場」啟用儀式，特別試乘盪鞦韆遊具。（圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其邁今天出席「茄萣特色遊戲場」啟用儀式，特別試乘盪鞦韆遊具。（圖／高市府提供）
陳其邁表示，去年底訪東京都小池百合子知事，以及日前訪福岡、熊本，都是以茄萣烏魚子為伴手禮，代表茄萣烏魚子不僅是台灣好吃的漁產品，也是高雄的驕傲。因此，茄萣特色遊戲場以具漁村特色為主題設計，讓孩子能體驗過去長輩的生活以及歷史意義。

▲「茄萣特色遊戲場」遊憩設施包括捕魚船主遊具、共融鞦韆區、坡道遊戲區、梅花樁平衡木地景遊戲區及成人體健區等等。（圖／高市府提供）
▲「茄萣特色遊戲場」遊憩設施包括捕魚船主遊具、共融鞦韆區、坡道遊戲區、梅花樁平衡木地景遊戲區及成人體健區等等。（圖／高市府提供）
陳其邁認為，高雄每座特色公園在興建過程中，都以地方特色來設計，且為平衡城鄉差距，市府的標準都一樣，又如農十六公園、小港森林公園的兒童遊戲場則屬較旗艦型的特色公園，現在已成打卡熱點，現場可見大人帶小孩排隊遊玩，高雄共融公園已然成為大小朋友都很喜歡的地方。

陳其邁感謝小朋友、與在地民眾對遊戲場的建議，市府按此做改善調整，讓長輩可來此散步、體健，孩子也有屬於他們的兒童遊戲場，他也感謝在地民意代表對特色公園的支持和監督，並感謝邱志偉立委爭取經費建設茄萣區的基礎建設，努力替漁民爭取權利。

陳其邁也鼓勵茄萣市民可善用市府推出的公共運輸優惠，4月起高雄市境內公共運輸399元通勤月票方案，民眾可用超划算價格，享受無限次使用捷運、公車、輕軌、渡輪及公共自行車等運具。此外，配合台鐵票證與MeNGo票證整合，自七月起將高雄市區台鐵納入399方案，讓台鐵通勤族能享有同樣優惠。

工務局表示，茄萣運動公園也從去年8月底開始由養工處進行特色遊戲場工程，並於今年3月完成。設計階段透過多場次的公民參與活動，以茄萣地區臨海特色「小小漁夫探險趣」做為概念主軸，將海洋意象及地方產業文化如捕魚漁船、漁網等元素融入遊具及鋪面設計中。

遊憩設施包括捕魚船主遊具、共融鞦韆區、坡道遊戲區、梅花樁平衡木地景遊戲區及成人體健區等等，讓孩童在遊玩時能增進對自我成長環境的認同與重視，也讓大人於看顧小孩玩樂之餘，可在旁滿足體健及社交所需。

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