《黑暗榮耀2》上線3天創1.2億小時觀看！全球榜單擠前10
《黑暗榮耀》第2部在全球又創造了現象級效應，第2部上線短短3天內就成為Netflix全球Top 10非英語影集排行榜第一名，更創造超過1億2446萬小時的觀看時數，在全球79個國家內都擠進前十名。目前《黑暗榮耀》已成為最受歡迎的非英語影集中排名第9，繼續打造《黑暗榮耀》的復仇風潮。
記者賴禹妡/台北報導
《黑暗榮耀》第2部受到全球觀眾引頸期盼，今日也正式釋出花絮照片，公開所有演員宋慧喬、李到晛、林知衍、廉惠蘭、朴成焄、鄭星一幕前幕後工作狀態，上戲是仇人，但私底下原來大家都有著超好感情，展現演員的敬業精神。在劇中逞兇鬥狠，戲外不只和樂融融且充滿粉紅泡泡。在劇中飾演空姐崔惠程(車珠英 飾)在劇中大方展露自己的身體，其上空的畫面更引發全球觀眾的熱烈討論。
車珠英在與韓國Newsen的專訪時大方透露：「惠程做過許多隆胸手術，但惠程在五人幫之中都沒有打過人，所以身體對她來說就是她的武器。所以在那個當下的惠程，認為自己沒什麼好丟臉的。」至於受到超多人討論的胸部，車珠英也表示：「我自己確實沒有像是隆乳過的胸部，所以也借助了CG特效還有替身的幫忙，讓當下的狀態更傳神且也符合角色的心境。」
Netflix現象級復仇巨作《黑暗榮耀》夾帶著第1部的超高人氣，第2部將每條線索完美收尾且堅持復仇主軸，劇中也如實地描繪韓國社會中的貧富差距與校園霸凌議題，藉由文同珢(宋慧喬 飾)堅強的復仇意志，所有霸凌者在最後都能感受到同珢獨自承受18年的痛苦。《黑暗榮耀》第2部一共8集，全劇16集，現正於Netflix全球190國獨家熱播中。