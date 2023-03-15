Google拼AI！Gmail輸入主題「自動寫信」 能調文筆語氣
ChatGPT 今(15)天推出了全新的 GPT-4 語言模型，號稱更加精準，身為科技領頭羊的Google也開始大動作了，Google將把「生成式 AI」導入 Workspace，之後能根據主題自動生成文案草稿、還能調整使用者文筆語氣，率先會在Google文件和Gmail中試行。
記者周淑萍/綜合報導
Google提到，人工智慧（AI）在建構產品方面帶來了許多革新，AI 的技術已協助 30 億使用者透過使用智慧撰寫和智慧回覆節省更多時間，接下持續發展在 Gmail、Gogole 文件、Google 簡報、Google 試算表、Google Meet 和 Google Chat 進行優化，未來使用者將能夠使用以下服務：
將「生成式 AI」 導入 Google 文件和 Gmail 來幫助使用者開始寫作，Workspace 都可以節省撰寫初版文稿的時間和精力。只要輸入想撰寫的主題，就能立即產生草稿，還可以與 AI 協同合作夥伴一起潤稿和編輯，並根據需求獲得更多建議。 此外，針對不同的應用場景，生成式 AI 也能幫助用戶重新編寫。
- 撰寫草稿、回覆、摘要 Gmail 郵件並設定郵件優先順序
- 在 Google 文件中共同發想協作、校對、撰寫和重新編輯
- 在 Google 簡報中自動產生的圖像、音訊和影片
- 在 Google 試算表中透過自動完成、產生公式和進行上下文分類，從原始資料進行深入分析，進而產生洞察結果
- 在 Google Meet 中產生新背景並記錄會議摘要
- 在 Google Chat 中啟用工作流程以完成任務
3 月份起，從美國的英文版開始，先向部分值得信任的測試人員推出這些新功能體驗，之後才會將這項服務更廣泛地提供給更多國家、地區和語言的使用者、小型和大型企業，以及教育機構使用。