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Google拼AI！Gmail輸入主題「自動寫信」　能調文筆語氣

▲使用者只需在Google文件中輸入想撰寫的主題，系統便會自動生成一份草稿。(圖／官方提供)
▲使用者只需在Google文件中輸入想撰寫的主題，系統便會自動生成一份草稿。(圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

ChatGPT 今(15)天推出了全新的 GPT-4 語言模型，號稱更加精準，身為科技領頭羊的Google也開始大動作了，Google將把「生成式 AI」導入 Workspace，之後能根據主題自動生成文案草稿、還能調整使用者文筆語氣，率先會在Google文件和Gmail中試行。

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Google提到，人工智慧（AI）在建構產品方面帶來了許多革新，AI 的技術已協助 30 億使用者透過使用智慧撰寫智慧回覆節省更多時間，接下持續發展在 Gmail、Gogole 文件、Google 簡報、Google 試算表、Google Meet 和 Google Chat 進行優化，未來使用者將能夠使用以下服務：

  • 撰寫草稿、回覆、摘要 Gmail 郵件並設定郵件優先順序
  • 在 Google 文件中共同發想協作、校對、撰寫和重新編輯
  • 在 Google 簡報中自動產生的圖像、音訊和影片
  • 在 Google 試算表中透過自動完成、產生公式和進行上下文分類，從原始資料進行深入分析，進而產生洞察結果
  • 在 Google Meet 中產生新背景並記錄會議摘要
  • 在 Google Chat 中啟用工作流程以完成任務
將「生成式 AI」 導入 Google 文件和 Gmail 來幫助使用者開始寫作，Workspace 都可以節省撰寫初版文稿的時間和精力。只要輸入想撰寫的主題，就能立即產生草稿，還可以與 AI 協同合作夥伴一起潤稿和編輯，並根據需求獲得更多建議。 此外，針對不同的應用場景，生成式 AI 也能幫助用戶重新編寫。

3 月份起，從美國的英文版開始，先向部分值得信任的測試人員推出這些新功能體驗，之後才會將這項服務更廣泛地提供給更多國家、地區和語言的使用者、小型和大型企業，以及教育機構使用。
 

▲「重新編寫」功能協助使用者將 Gmail 行動版中的粗略筆記轉化為精美的會議紀錄和工作項目。(圖／官方提供)
▲「重新編寫」功能協助使用者將 Gmail 行動版中的粗略筆記轉化為精美的會議紀錄和工作項目。(圖／官方提供)

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