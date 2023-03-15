范少勳對嘉義充滿特殊情感　憶老婆當年「無怨陪伴」

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前往台中的路上，3人不斷猜測第4位尚未登場的花甲為何人時，Lulu表示腦中已閃過好幾位住在台中的資深前輩，一提出也可能是台語歌王「沈文程」的當下，讓原本以為可能會是「天天開心」那派人的況明潔，立馬崩潰驚呼「不要」，隨即哼唱起：「因為他是山上的孩子～山上的孩子～」，坦言擔心自己體力無法跟上還在長大、初心永不老的沈文程，「雖然很想見到他，但是既期待又怕受傷害。」
最後不出Lulu所料，在台中上車的正是永遠就像充飽電、體力隨時充沛的金曲歌王「沈文程」，錄影氣氛立馬變得更嗨，尤其沈文程看到3位旅伴送他的手作帆布袋後，指著范少勳的簽名說：「莎小美？」一下就把大家逗得哈哈大笑，接下來的幾天裡「莎小美」便成了沈文程對范少勳的稱呼。
沈文程的妙語如珠、加上Lulu的機靈反應，2個綜藝活寶使這趟旅程無時無刻都充滿著歡樂，相較之下，況明潔與范少勳就顯得更感性，范少勳擔任駕駛載著大家行駛在嘉義的鄉間道路時，他感性表示嘉義對他來說有一種特殊的情感，因為他之前徒步環島行經嘉義時，當時的女友（現已成老婆）特地下南部陪他在嘉義走了一天，中南部人的熱情招呼，更是讓他印象深刻。況明潔則吐露自己在農田採收作物體驗時，覺得特別感傷，因為她的父親喜歡種花，家裡以前也有種菜，觸景傷情的況明潔在節目上眼眶泛淚、哽咽地說：「看到那些感覺就像回到過去，回到小時候與爸爸在菜園裡的美好回憶。」