BLACKPINK來台5／4小妮子出道6年 狂寫20項金氏世界紀錄
南韓大勢女團BLACKPINK 18、19日首度來台舉辦世界巡演，9萬張門票秒殺，站在K-POP女團之巔的她們，紅到發紫，新歌點擊率已經是幾億起跳，人氣之高，創下的輝煌紀錄想必是其他團體、歌手望塵莫及，4姝出道6年多，至今已經打破打20項金氏世界紀錄。
記者楊穎軒／綜合報導
BLACKPINK除了先前寫下的「擁有YouTube頻道訂閱人數最多的藝人」、「24小時內觀看最多的YouTube影片」等11項金氏世界紀錄，今年1月27日，YG娛樂宣布，BLACKPINK以第二張正規專輯《BORN PINK》再創下「首次榮登英國官方專輯排行榜第一名的K-POP女團」、「首次榮登美國告示牌專輯榜第一名的K-POP女團」金氏世界紀錄。
此外，BLACKPINK去年8月舉辦的線上演唱會《The Virtual》抱走美國MTV音樂錄影帶大獎（VMA）新設立的「最佳元宇宙表演獎」（Best Metaverse Performance），因此又創下「VMAs最佳元宇宙表演獎首位得主」的金氏世界紀錄。
成員Lisa本人也以Solo身分打破了「美國MTV VMAs上首次獲獎的K-POP獨唱歌手」、「歐洲音樂大獎（MTV EMA）上首次獲獎的K-POP獨唱歌手」、「Instagram最受關注的K-POP藝人」3項金氏世界紀錄，而Rosé也獲頒「24小時內最多人觀看的韓國個人歌手YouTube影片」、「第一位以個人和團體作品先後奪下告示牌國際榜冠軍的歌手」2項金氏世界紀錄。
最新刷新的一項紀錄，為11日YG娛樂和金氏世界紀錄官方表示，BLACKPINK在4億多人使用、世界最大的音樂串流平台Spotify所有歌曲播放次數，以今年3月3日為基準，已累計88億8000萬播放次數，成功創下「全世界女子組合中串流媒體播放量最多的藝人」紀錄，截至目前為止，BLACKPINK總計下20項金氏世界紀錄，相當驚人。