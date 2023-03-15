黃牛猖獗！朝野立委籲速修《文化創意產業發展法》遏歪風

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賴瑞隆指出，現行販售黃牛票行為由《社會秩序維護法》規範，最高僅可處1萬8000元以下罰鍰，無法達到嚇阻作用，而過往審判案例，黃牛以程式大量搶購並高價兜售票劵，法院已有不符合《社秩維法》不予處罰之例。
賴瑞隆說，若改以對不正當或不合法取得票券依偽造文書罪、妨害電腦使用罪、詐欺罪等進行查辦，檢察官以外掛程式掃票或入侵售票系統購得票券行為，則會因難認有癱瘓售票公司電腦等理由，為不起訴處分，而近5年資料，依《社維法》受理移送案件36件，法院裁罰共18件，而放妨礙電腦使用僅受理2案且均不起訴，顯示現有法律無法對黃牛行為產生有效嚇阻。
民眾黨立法委員張其祿表示，黃牛對觀眾、展演或運動業者造成相當大的打擊，利用這種方式牟取利益者，以低的成本牟取高額價差機會財，明顯是不當得利，但在地檢署偵辦實務上，常以「外掛程式購得之票券數量不至造成購票系統負擔」等理由不起訴處分，變相助長了這種惡性行為。
張其祿說，參考許多重視藝文及運動產業發展的國家，皆祭出相關法律防範，以日本為例，規定處罰「未經主辦方同意加價轉售行為」一年以下徒刑或是100萬日元以下罰金，這不但有效抑制黃牛歪風，更是彰顯出對於藝文表演者及主辦方的尊重，也讓日本成為藝文產業蓬勃發展的文化輸出大國，因此台灣要發展藝文、運動展演產業「軟實力」，應該從打擊黃牛票行為、保障主辦者及消費者雙方做起。
范雲則說，台灣長期只能用《社維法》對黃牛開罰，但不僅罰鍰金額過低，還要「已經完成交易」才能報案，她肯定文化部聽見人民的聲音公布修訂《文化創意產業發展法》提高罰則，甚至增加刑罰，這是往好的方向邁出第一步。
范雲指出，認為大型演唱會實名制，才是從源頭防堵黃牛的解方，台灣過去已經有推行過的前例，也可以參考鄰近的日本、韓國也都有相關經驗，例如日本就有《票券不當轉賣禁止法》來專門規範「實名制售票」的藝文及體育活動，韓國雖然沒有專法，但許多活動主辦方早已積極推行入場實名制，更採行創意防堵黃牛的方法，例如民眾向主辦方檢舉黃牛票，成功後就可以直接取得該張票。
吳思瑤也表示，自己在第9屆立委任期內就提出《文創法》修法草案，可惜遲遲沒有通過，如今黃牛問題引起群情激憤，對於文化部將提出《文創法》修法版本給予充分肯定，也期待能於4月份盡速通過修法，而針對解決黃牛問題，除了增訂《文創法》增訂相關罰則來嚇阻黃牛外，更重要的是「有效抓捕黃牛」。
吳思瑤說，《社維法》目前雖有罰則，但由於黃牛多在網路賣票、證據蒐集困難，故使警方難以辦案，自從2016至今「非法掃票」樣態的黃牛只抓了2起，且都沒被開罰，而「賺價差」5年來只抓了36件，18件未被開罰，足顯見「有法難罰」的窘境。
吳思瑤說，在短期目標上，具體建議文化部應會同警政、網路單位合作，才能「有效抓捕黃牛」，並鼓勵文化部設置公開透明的換票平台、針對業者試行實驗性「實名制購票」提供政策誘因；長程目標則是跨部會合作，針對各產業之「黃牛」訂定專法，全面防堵藝文、體育、醫療等影響國家重要產業發展及民眾重大利益的產業黃牛。