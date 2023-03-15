計程車「1服務」暫停！司機曝200趟戰績求饒 全場幫抱屈
台灣大街小巷中，都可以看到的亮黃色的計程車穿梭載客，許多民眾趕時間時，可以直達目的地的小黃也成為首選。不過就有位司機貼出公告，公開自己因為「幫客人趕一下」服務所造成的「擊落戰績」，內容也讓不少網友驚呼「真的划不來」。
記者潘毅/綜合報導
一位民眾在臉書社團《爆廢公社》上分享，自己叫了一輛計程車，搭上後發現副駕駛座上貼著公告，上頭寫下「各位帥哥美女老爺夫人們，本車已停止（幫我趕一下）服務，本車共執行『幫我趕一下』超過200趟，戰績如下：被機車擊落8次、收到罰單5次、醫院掛號3次（太刺激心臟受不了）、收到小費0次，由於入不敷出所以暫停本服務請見諒。」
而下方另一張公告，司機也繼續大吐苦水「先開口被說打擾～一顆星，不開口被說態度不好...一顆星，人客啊！司機大叔很親切，冷氣太冷、不冷，都可以說，司機大叔愛聊天，想聊的盡管開口，不然司機大叔會安靜得像隻貓～喵。」
這些內仍，讓原PO看完忍不住大喊「這年頭做司機大哥真的太難了」，其他網友也紛紛笑稱「幫客人趕時間，罰單自己吞，真的太划不來了」、「司機太辛苦了」、「好可愛的喵喵大叔司機」、「司機大哥真幽默」、「司機大哥滿腹的委屈」。
貼文還引出同業司機，極度有共鳴的回應「沒小費趕什麼毛，有時連句謝謝都不會說，罰單自己吞，出事自己負責，現在不會在那麼笨了！」、「這種我常常遇到，車子到了還要等他數分鐘，一上車就說我很趕時間幫我趕一下！我能理解趕時間的心情，只要你的心臟有多大我就能多快，但重點是你就已經趕時間了為什麼要讓司機等你？」「真正符合所有Uber、計程車司機的心聲！」