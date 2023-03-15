名家論壇》盧燕俐／台股基金空頭也能穩穩賺？

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這份「旗艦型基金」名單，網路上都找得到，只是隨著比較時間點不同，排名略有差異，例如，就「一般股票型基金」這個類別，5年績效與10年績效排行前十名，重複的有安聯台灣智慧、野村優質、統一黑馬、統一台灣動力，10年績效約落在520％到270％之間，都遠勝被動型ETF0050（元大台50）的同期績效190％。
再來看看「科技型基金」這個類別，5年績效與10年績效排行前十名，重複的則有安聯台灣科技、統一奔騰、野村高科技與瀚亞高科技，10年績效約落在537％到211％之間，同樣也是跑贏0050。
我的核心台股基金名單，也不脫這幾檔，但跟許多投資人不一樣的是，面對去年的股災，我很淡定，深信台股急跌之後必有反彈，於是，定期定額部分，持續扣款不中斷，以耐心等待獲利，並伺機找單筆加碼時點。
然而，何時是單筆加碼時點？通常我會建議，無法精準掌握盤勢的投資人，不妨採取系統化的加碼法，也就是當基金淨值從高點下跌，每跌一成就加碼一次，如果台股走修正行情，那麼，就有機會單筆加碼1~2次，但假設走的是空頭行情，就有機會加碼3~4次，前提是切忌一次買完，因為極有可能一次買完台股還沒跌完，卻已缺乏銀彈加碼。
讀到這，或許讀者會問：「該如何判斷這次是修正還是空頭行情？否則無法確定手上閒錢該分兩批或分三、四批加碼？」這問題極為關鍵，也是能否拉高整體績效的主要因素。
歷來台股漲多了，難免會陷入合理的修正，也許是10％，也可能是15％~20％，技術線型多少會透漏一些訊息；但如果要反轉步入空頭，除了技術面，基本面甚為重要，而引領基本面的變數錯綜複雜，包括：美國聯準會的利率決策、大國間的政經角力、新興產業的興衰變化……等等。這部分非得勤做功課，才盡可能思考周全。
去年第四季，我在投資人感到最恐慌，不少分析師大喊：「台股下看一萬一千點」時，單筆加碼了幾次台股基金，績效普遍超過三成以上，因而拉高整體報酬，之後也紛紛找停利點。
隨著矽谷銀行倒閉事件，及最新公布的美國二月CPI年增率下滑到6％，市場預期三月只會升息一碼，六月甚至會開始降息。接下來的經濟情勢嚴峻考驗聯準會的決策，也在在牽動台股的未來。我認為，只要是績優台股基金，依舊可以持續定期定額扣款，至於單筆加碼時點，得隨時觀察重要數據，才能全面思考判斷。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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