白冰冰尬陳美鳳比火辣！堅持不退休 罕曝「費玉清近況」
「2023 真愛秀・藍寶石大歌廳」演唱會將於5月13、14日在高雄流行音樂中心登場，首日由白冰冰領軍蔡秋鳳、康弘、黃西田、羅時豐、林淑容等人開唱；5月14日由葉璦菱帶領張秀卿、西卿、黃妃、羅時豐、林淑容、康弘、黃西田、澎澎登台。今（15）日舉辦記者會，白冰冰、葉璦菱雙雙現身，白冰冰也罕見鬆口，曝光好友費玉清近況。
記者吳雨婕/台北報導
去年陳美鳳在表演舞台，穿上火辣戰袍，讓人印象深刻，今年擔任首日主秀的白冰冰，放話不會手軟，被問到這次衣服尺度，笑說：「我現在賣肉不好看，請大家吃素吧！衣服尺度我盡量，觀眾期待的不是看我們的肉。」她提到從年輕到現在已經增加了快20公斤，「前幾天拿以前的衣服穿，拉鍊都拉不上來。」幽默自嘲，但其實她過去也不遑多讓，很愛穿深V的衣服，覺得出門就要把「長輩」帶出來，才會有排場，但現在會不好意思，所以會把重點放在表演上。
「二姐」江蕙、小哥費玉清已經退休多年，談及退休話題，白冰冰直言：「我不會退休。」接著表示與費玉清仍有聯絡，「他現在長一樣呀，沒什麼變，有次他突然打電話給我，說要來我家，我回說好呀，就聽到按門鈴的聲音，他是很隨性的人。」白冰冰更說在經歷人生重大變故的時候，費玉清特別來她家陪著她度過低潮。
至於葉璦菱開唱時逢母親節，被問到兒子ØZI有沒有什麼表示，她透露兒子有自己的事情要忙，只希望他能有時間吃飯，還爆料兒子下半年有許多國外的表演工作，希望能帶她去，沒想到問了卻沒有得到ØZI回應。