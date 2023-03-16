清末老照片暴紅！男激似陳漢典 巧合嚇壞網：女生更像她
你相信有前世今生嗎？一張清末老照片近日在網路引發熱議，只見一名裹著小腳的少女，被一名皮膚黝黑的男子扛在肩上出街。不少網友細看照片，驚訝扛人男子激似男星陳漢典，看著看著竟也覺得他肩上的女主角，貌似陳漢典的「好搭檔」Lulu黃路梓茵，嚇歪直說「前世今生」、「難道穿越了？」
記者徐銘穗/綜合報導
引發討論的清末老照片是由「清朝照片史」臉書粉絲專頁12日分享，網友留言感慨「從她惶恐、淒楚不安的表情，命運於她已表露無遺」、「百餘年前照片中的每個平民都是愁眉苦臉」、「以前女孩子大多命運很悲哀、無奈」。
正當眾人感懷歷史悲歌時，有網友歪樓發現扛著少女、皮膚黝黑的男子看起來有點臉熟，「怎麼感覺長的很像陳漢典」，還翻出陳漢典照片放在一旁比對，驚呼：「真的靠北邊的像！」接著也有網友認為，清末版陳漢典肩上扛著的女子「也有點像Lulu」。但也有人失焦在後方、衣襟大敞的人力車車伕健壯體格上，大讚：「型男！」
不過，也有人質疑照片的真偽，認為清末怎麼會有彩色照片？常逛「清朝照片史」粉專的網友回覆，照片是經過數位上色修復，翻出曾發表在搜狐《史說新語》文章中的黑白版照片，想證明該照片的真實性。不過，「清朝照片史」粉專對此沒有做出回應。