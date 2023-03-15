赴美春訓前告別盧秀燕　張育成：台灣真的很溫暖

台灣隊在2023世界經典棒球賽賽事告一段落，晉升「國防部長」的張育成即將返美春訓，台中市政府今天為他舉辦祝福見面會，市長盧秀燕送上襪子與茶葉，願他在美國MLB紅襪隊，帶著國人的祝福在國外發光發熱，還準備恐龍禮物給即將出生的二寶。張育成說，台灣真的很溫暖，他會將所有人的祝福帶到美國，希望大家繼續為他加油。
記者顏幸如／台中報導
台灣隊在本屆世界棒球經典賽雖無緣挺進八強，但旅美大聯盟球員張育成表現亮眼，招牌敬禮動作也引起關注，網友封他「國防部長」。近日張育成即將返美春訓，台中市府今（15）日特別為他舉辦祝福見面會。
市長盧秀燕穿著球衣現身，先送台中市政府貴賓禮「梨山高山茶」，要他到了美國泡給隊友喝、介紹台灣。也送他瑪利亞基金會身心障礙者製作的襪子，希望他在紅襪隊順利成功，帶著國人的祝福在國外發光發熱。得知張育成第二個寶寶即將誕生，盧秀燕還準備了恐龍玩具，她說：「小孩子給爸爸很大的鼓勵，為家人奮鬥也是他這次表現這麼好的原因。」
張育成上午回母校興大附農自主訓練，受到學弟妹瘋狂歡迎。這趟回美國參加紅襪隊春訓，將是獨自前往，懷孕的妻子和大兒子留在台灣，他表示自己剛從美國回台灣，就收到盧秀燕的祝福、鼓勵，「讓我在場上全心全意為我的國家奮力」，台灣真的很溫暖，讓他覺得不孤單、不孤獨，會將所有人的祝福帶到美國去。
盧秀燕有感而發說，張育成是個非常念舊、很有禮貌的選手，他的家庭都在台中，一回國就來拜訪她，抱著一定要為國爭光的心情，令她印象深刻，果然這次表現成為國家英雄，非常了不起，市民朋友都以他為榮、與有榮焉。他帶著國人的祝福回美國春訓不會感到寂寞、也不會單獨奮鬥，一定會有很好的表現。