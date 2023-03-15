譚松韻《歸路》3大看點！「額咚、撲床、摸頭殺」甜到爆
由井柏然、譚松韻主演的都市愛情劇《歸路》，改編自墨寶非寶同名小說，兩人這次穿回高中制服，譚松韻可愛嫩樣讓不少網友想起她在《以家人之名》經典角色「李尖尖」，逆齡演出無違和，劇中3大看點「額咚、撲床、摸頭殺」，也成為追劇粉絲為之瘋狂的名場面。
記者羅凌筠/綜合報導
首播劇情中，公開了井柏然、譚松韻兩人過往的「初戀舊情」，曖昧的兩人一晚在街頭，井柏然趁勢問：「妳喜歡我嗎？」女方沒有正面回答，下秒男方要求「把手給我」，背後牽起對方的手雙向示愛。
兩人一起看電視，播到親密戲男方忍不住床上撲倒女方，雙唇貼近零距離告白，「以後有人追妳，就說妳有男朋友」，下秒親了下去，兩人決定交往，譚松韻撒嬌約定，「在一起就不許分手，只許吵架。」井柏然一個「摸頭殺」點頭允諾，「永遠不分手」，甜滋滋互動。
兩人分開多年後，一次譚松韻與朋友在雪地被偷車，她想起井柏然就在當地而打電話求助，明明失聯8年，譚松韻一通電話井柏然就出現，兩人眼神透露餘情未了。譚松韻接著又遭偷車賊聚眾襲擊，井柏然寒冬中脫下自己的外套蓋住女方的頭，一對多空手制伏暴民。
井柏然在微博透露，他看到劇本寫：「十年前：喜歡我嗎？十年後：還愛我嗎？我還愛著你。」因為這兩句話決定接演，直呼「這是我過往角色中遇見最浪漫的表白」。