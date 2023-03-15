中國復台白帶魚、竹筴魚進口　漁業署曝這些魚仍被禁

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去年12月，中國再暫停台灣水產品進口，受影響的100多件水產品中，包含秋刀魚、午仔魚、鬼頭刀、鮪魚等，其中又以秋刀魚、午仔魚、魷魚為大宗。
農委會今說明，中國海關以冰鮮白帶魚外包裝及冰凍竹筴魚包裝樣本檢出新冠病毒核酸陽性為由，暫停該等魚貨進口中國大陸，我方同月並回復中方，目前科學上未有新冠病毒可透過外包裝傳染到人類證據，另我方對產品包裝隨機抽驗結果新冠病毒核酸均為陰性，已強化水產品及外包裝清潔消毒確保品質衛生
農委會提及，這段期間有持續循正式管道向中方要求諮商，希望早日促使中國大陸取消禁令，讓兩岸農產貿易不受影響，以保障台灣農民權益。
農委會強調，始終秉持一貫的標準出口水產品，皆符合相關檢驗標準，中國大陸之前的新冠病毒監測並不符合國際標準與做法，「樂見中國大陸修正其作法」。
農委會指出，中方當初以不符國際貿易規範影響兩岸農產貿易，我國並與美國、澳洲及印度等會員在WTO/SPS委員會共同提出特定貿易關切外，並進行加工凍儲及海外拓銷獎勵等輔導措施，禁止輸中期間白帶魚產地價格維持穩定，並成功開拓南韓、日本、馬來西亞及美國等新興市場，確保漁民權益不受影響，農委會持續協助漁民和所有通路業者，大幅度往高端市場邁進。
漁業署組長劉福昇接受《NOWnews今日新聞》採訪時坦言，石斑魚目前還沒恢復，其他午仔魚、魷魚、秋刀魚等也都仍然被禁止。劉福昇表示，白帶魚因為捕撈規格間隔波動較寬，現在白帶魚平均維持每斤80至100元，跟往年同期價格相同。