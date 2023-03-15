Makiyo認了產後險釀婚變！「痛譙1句」老公怒收行李閃人
女星Makiyo（川島茉樹代）2022年嫁給醫美老公小金，同年10月順利產下一子，沒想到卻傳出兩人在月子中心吵架鬧婚變的消息。近日，Makiyo就在節目上還原經過，原來她當時說了「你很垃圾」才成為導火線，也把老公氣到當場提著行李箱走人。
記者詹鎰睿/綜合報導
Makiyo在節目《命運好好玩》解釋，由於當時生完小孩後，就被要求必須在床上躺10幾個鐘頭不能動，避免身體疼痛，可是她完全沒辦法睡著，非常不舒服，「5分鐘就覺得是1個小時」，因此脾氣也變得很不好，兩人常常起爭執。
有次小金就看到Makiyo睡到一半滿頭大汗，就一邊擦汗一邊PO到IG限時動態上，隔天就立刻把Makiyo惹火，即便小金在文中打了一長串文字是在示愛，但Makiyo還是不太高興，「你可不可以跟我講一下」、「直接講我愛妳就好，為什麼要看限動才知道的哪種？」
另外還有月子餐事件，Ｍakiyo回憶當時產後全身都痛，月子餐吃不太下，就想一次一次慢慢吃，便請小金先移到旁邊，沒想到卻被對方通通吃完，「我就覺得好過分！」於是就以開玩笑的口吻說「笨蛋白癡」、「你很垃圾耶！」殊不知直接惹怒老公，「從來沒有人罵過我垃圾！」
Ｍakiyo認為小金可能和她一樣連日疲勞，我累他也累，突然對「垃圾」2字變得很認真，結果小金就轉頭拿著行李箱準備走人，「那我是垃圾的話，那我滾！」這才讓Ｍakiyo嚇了一跳，事後也反省是自己說錯話，所幸夫妻倆過了幾天才把話講開，互相道歉後就沒事了。