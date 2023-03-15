用簡字質詢被嗆「中共給的稿」　高金：什麼時候不可疑美

我是廣告 請繼續往下閱讀
高金素梅則回應，民進黨今發布聲明質疑她昨天陳建仁的質詢，她不得不表達遺憾，執政的民進黨竟然拿著字體的問題，來掩蓋中華民國主權的原則問題。
高金素梅表示，民進黨說她的簡報檔案使用簡體字，說她是意識形態、價值錯亂的國會議員。而她總質詢的簡報檔案都公布在臉書上，大家可以自行去看，這份簡報檔案引用的資料有繁體字、簡體字還有英文，如果民進黨認為資料引用了簡體字就是意識形態、價值錯亂的話，那她引用美國智庫文章的字體是英文，難道她就是親美了嗎？
高金素梅接著說，現在聯合國網站的中文也是使用簡體字，難道聯合國也變成意識形態、價值錯亂了嗎？在她簡報裡面所出現的簡體字資料，是有關日本和美國貿易摩擦的歷史，在這些頁面中的數據資料，她都註明了具體的出處，其中有美國國會圖書館、美國汽車協會、日本通產省工商業調查報告、美國半導體產業協會。
高金素梅主張，她有沒有意識形態、價值錯亂，大家可以自己去核實比對。民進黨也質問她，當國家面臨關鍵時刻的抉擇時，她會站在哪一邊？而她在昨天總質詢的時候反覆追問的就是美國通過的台灣學人法案，中華民國政府要接受嗎？陳建仁卻沒回答她，外國法案要在台灣啟動，中華民國政府基於主權原則，沒有立場嗎？所以當民進黨質問她當國家面臨關鍵時刻的抉擇時，她會站在哪一邊，她的回答是「我會站在中華民國這一邊」。
查看原文
延伸閱讀：
宏都拉斯將與中共建交？陸委會抗議：嚴重破壞台海和平
國民黨選策會「明星隊」豪華陣容公布！黃揚明卻酸朱立倫組「自殺突擊隊」