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用簡字質詢被嗆「中共給的稿」　高金：什麼時候不可疑美

▲高金素梅質詢惹議，現再被揪出簡報竟出現簡體字。（圖 ／翻攝自高金素梅臉書）
▲高金素梅質詢惹議，現再被揪出簡報竟出現簡體字。（圖 ／翻攝自高金素梅臉書）

Newtalk新聞

無黨籍立委高金素梅14日在立法院會，就美國提出的「台灣學人法案」質詢行政院長陳建仁，遭陳建仁直指是「疑美論」。另因高金素梅的質詢簡報出現「簡體字」，被民進黨抨擊「是中共給的稿子嗎？」對此，高金素梅今（15日）下午回擊，她覺得不可思議，民主社會意見多元本來就是常態，台灣社會什麼時候變成「不可以懷疑美國的社會了呢？」

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就民進黨中央批評，中華民國的立委在國會殿堂用中華人民共和國的官方文書標準字來質詢中華民國的官員，離譜至極，他們強烈質疑高金素梅是用中共給的質詢稿一字不漏的質詢台灣的行政院長，居心何在？高金素梅應該出面說清楚，且立刻向國人道歉。

高金素梅則回應，民進黨今發布聲明質疑她昨天陳建仁的質詢，她不得不表達遺憾，執政的民進黨竟然拿著字體的問題，來掩蓋中華民國主權的原則問題。

高金素梅表示，民進黨說她的簡報檔案使用簡體字，說她是意識形態、價值錯亂的國會議員。而她總質詢的簡報檔案都公布在臉書上，大家可以自行去看，這份簡報檔案引用的資料有繁體字、簡體字還有英文，如果民進黨認為資料引用了簡體字就是意識形態、價值錯亂的話，那她引用美國智庫文章的字體是英文，難道她就是親美了嗎？

高金素梅接著說，現在聯合國網站的中文也是使用簡體字，難道聯合國也變成意識形態、價值錯亂了嗎？在她簡報裡面所出現的簡體字資料，是有關日本和美國貿易摩擦的歷史，在這些頁面中的數據資料，她都註明了具體的出處，其中有美國國會圖書館、美國汽車協會、日本通產省工商業調查報告、美國半導體產業協會。

高金素梅主張，她有沒有意識形態、價值錯亂，大家可以自己去核實比對。民進黨也質問她，當國家面臨關鍵時刻的抉擇時，她會站在哪一邊？而她在昨天總質詢的時候反覆追問的就是美國通過的台灣學人法案，中華民國政府要接受嗎？陳建仁卻沒回答她，外國法案要在台灣啟動，中華民國政府基於主權原則，沒有立場嗎？所以當民進黨質問她當國家面臨關鍵時刻的抉擇時，她會站在哪一邊，她的回答是「我會站在中華民國這一邊」。

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