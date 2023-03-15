陳耀祥非首例！現任閣員常挨告　陳吉仲陳時中都榜上有名

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陳時中尚未卸任衛福部長前，不只疫苗採購問題挨告，另有一個民間團體「台灣百合公益協會」在4、5年前就曾多次對陳時中提告，罪名包含誹謗罪。
農委會主委陳吉仲2019年底曾在臉書批評國民黨阻擋防疫修法，遭國民黨立委曾銘宗提告妨害名譽。
法界人士解釋，只要有人來提告，在司法程序上，檢察官就得分案，但在「犯罪事實與涉案嫌疑人」尚未「具體特定」前，會將案件分為「他字案」，在偵查過程中，如果犯罪事實與涉案嫌疑人越來越具體特定，就會轉為「偵字案」。
該人士說，一旦轉為偵字案，檢方最後一定要做出起訴、不起訴或緩起訴處分，但如果一直是他字案，檢察官最後可以行政簽結，就像前陣子鬧得沸沸揚揚的前行政院發言人陳宗彥被爆料，十多年前在台南市政府服務期間，涉接受酒店業者招待喝花酒，南檢分案調查是否有「對價關係」，但最後卻「行政簽結」，直到近日被爆出醜聞，南檢又重啟偵辦。
法界人士認為，以台灣的政治氛圍來說，只要政治立場不同、有爭議，政治人物，很容易成為箭靶挨告，也因此地檢署三不五時就會收到不少濫訴案件，其中又以現任總統挨告的頻率最多，如前總統馬英九就曾因太陽花學運的政院驅離事件，被告殺人未遂遭起訴，但最終獲判無罪。