8國雞蛋救台灣！陳吉仲：目標4月免排隊買蛋

陳耀祥非首例！現任閣員常挨告　陳吉仲陳時中都榜上有名

▲ NCC主委陳耀祥被北檢列為他字案瀆職罪被告。（翻攝國會頻道）
▲ NCC主委陳耀祥被北檢列為他字案瀆職罪被告。（翻攝國會頻道）

記者潘千詩／台北報導

NCC主委陳耀祥去年被檢舉，涉護航鏡電視申請執照過關，檢方雖早已將他列為「他字案」瀆職罪被告，但消息今（15）日才被媒體披露，未料卻成為立法院質詢的焦點，國民黨立委李德維甚至要求行政院長陳建仁，應立即將陳耀祥停職處分，接受司法調查，但其實現任閣員變被告其實很常見。

我是廣告 請繼續往下閱讀
舉例來說，過去政府採購新冠疫苗，被外界質疑有弊端，前新聞局長鍾琴2021年間，就因為不滿政府處理疫苗不當，向台北地檢署具狀告發總統蔡英文、時任行政院長蘇貞昌、時任衛福部長陳時中涉嫌瀆職、圖利、偽造文書等罪。

陳時中尚未卸任衛福部長前，不只疫苗採購問題挨告，另有一個民間團體「台灣百合公益協會」在4、5年前就曾多次對陳時中提告，罪名包含誹謗罪。

農委會主委陳吉仲2019年底曾在臉書批評國民黨阻擋防疫修法，遭國民黨立委曾銘宗提告妨害名譽。

法界人士解釋，只要有人來提告，在司法程序上，檢察官就得分案，但在「犯罪事實與涉案嫌疑人」尚未「具體特定」前，會將案件分為「他字案」，在偵查過程中，如果犯罪事實與涉案嫌疑人越來越具體特定，就會轉為「偵字案」。

該人士說，一旦轉為偵字案，檢方最後一定要做出起訴、不起訴或緩起訴處分，但如果一直是他字案，檢察官最後可以行政簽結，就像前陣子鬧得沸沸揚揚的前行政院發言人陳宗彥被爆料，十多年前在台南市政府服務期間，涉接受酒店業者招待喝花酒，南檢分案調查是否有「對價關係」，但最後卻「行政簽結」，直到近日被爆出醜聞，南檢又重啟偵辦。

法界人士認為，以台灣的政治氛圍來說，只要政治立場不同、有爭議，政治人物，很容易成為箭靶挨告，也因此地檢署三不五時就會收到不少濫訴案件，其中又以現任總統挨告的頻率最多，如前總統馬英九就曾因太陽花學運的政院驅離事件，被告殺人未遂遭起訴，但最終獲判無罪。

陳耀祥列瀆職罪他字案被告　政院：釐清事實、勿枉勿縱

涉護航鏡電視取得執照　NCC陳耀祥列他字案瀆職被告

評太魯閣事故遭工程會記警告　土木技師興訟抗罰勝訴確定

曾讚部長好酒量！前北縣立醫院主任涉貪　更一審出爐

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀