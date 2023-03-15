宋少卿復出！接棒舞台劇壓力大　搭檔黃嘉千、王月

宋少卿酒駕1年多，復出接演舞台劇，在李國修逝世10年紀念作《京戲啟示錄》，接棒屈中恆演出男主角，宋少卿坦言壓力很大，同時也很開心能參與劇場界這麼重要的一部戲，很期待能與王月一同演出。 我是廣告 請繼續往下閱讀 而先前曾經演出「二大媽」一角的黃嘉千，此次將再度參與並飾演「三媽」的角色，黃嘉千激動表示：「能夠再次接演，挑戰三媽角色，我真的非常期待，台北首演場我在台下當觀眾時，心裡是滿滿的感動，希望接下來8月的演出能再次感動所有戲迷朋友。」▲左起樊光耀、王月、屈中恆主演《京戲啟示錄》。（圖／寬宏藝術）2023《京戲啟示錄》創拓版匯集了當代戲劇界菁英卡司，並由藝術總監王月親身演出「二大媽」要角，現代劇場跨界的李小平擔任導演，上周台北演出6場，藝人侯佩岑、曾國城、邵雨薇、鐘欣凌、王仁甫、季芹、楊千霈、夏于喬等眾多藝人親自到場共襄盛舉。《京戲啟示錄》創拓版3月18日在高雄衛武營、4月1日在台中歌劇院，8月18至20日在台北國家戲劇院加場演出，門票3月16日中午12點正式開賣。※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！ 范少勳老婆產後憂鬱 瞞女兒喜訊2年「見人就哭」隋棠調解鄰居破局不開庭 住戶神隱1個月「沒再來敲門」廖允杰挑戰《小王子》音樂劇 韓國授權36場馬拉松演出李李仁考遊覽車駕照！圓夢當運將「司機了不起」