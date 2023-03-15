獨／「小豆苗」便利商店還在！轟動6年級生　老闆發聲了

我是廣告 請繼續往下閱讀
「小豆苗」複合式連鎖商店創立於1986年，在全盛時期曾一度在全台擁有200多間門市，效仿日式開架式糖果店模式，店內主要販賣各式飲品、糖果點心等，還曾有放到現在都不嫌過時的「代售電影票」的服務，是許多6、7年級生童年的回憶。
因此貼文一出現，立刻掀起討論熱潮，不少六、七年級生紛紛大喊「現在還有小豆苗？那裡那裡」、「以爲只剩花蓮那間欸」、「小時候都到這買糖果」、「以前還可以買電影票」「好想吃那個酸砂軟糖，現在超難找了」、「好想念的小豆苗啊，青春的美好記憶」、「真的很懷念小豆苗，從小買到大都是這間..」。
如今小豆苗便利商店在桃園、宜蘭、台中、高雄、花蓮等地仍有零星的門市持續經營中，而其母企業「陞磊企業有限公司」早在2011年就停業，目前各地零星存在的小豆苗便利商店則是沿用商標，但與母企業已無相關。
《NOWnews今日新聞》也訪問到這間位於高雄瑞北路的小豆苗便利商店周老闆，他表示30多年前休閒零食正夯，可以用1、5、10元買到零食，加上店面所處的位置在國小、國中的中間，看中銅板美食帶來的小確幸因此決定加盟。回憶當時，周老闆表示為了增加賣場的商品豐富度，因此加盟店選擇「複合式」，不僅可以賣零食，還能賣菸酒、百貨雜貨、電影票等等，在70、80年代每每下課時間都會擠滿學生排隊結帳，店內最熱賣的像是大豬公、鱈魚板條、QQ糖、可樂糖、飛機餅乾等等每週都要補貨才夠學生買。
周老闆坦言，目前的生意的確無法和以前相比，但周老闆和老闆娘還是繼續營業著，除了賣商品，更多的是成為街訪鄰居的精神寄託，老闆娘笑說，有時候兒子女兒回來幫忙顧店價格都搞不清楚，都要靠熟門熟路的老客人幫忙結帳，且經常有人來這邊說說心事。即便隔了30年，在這間小豆苗似乎感覺到「時間凍結」，依舊能用銅板買到零食，用1、5元買到巧克力、糖果、棒棒糖滿足下課後吃零食的小確幸，老闆娘笑說：「賣的是身體健康、賺的是人情味。」