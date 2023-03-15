特企／《阿爾比恩Online》Albion East伺服器搶先登陸

除了為阿爾比恩的世界提供一個新的起點以外，這個全新的伺服器也將為位於該地區的玩家提供更快的網路連線速度，以及專為其時區量身訂做的最佳活動時程表。遊戲原先的伺服器，「Albion West」，仍將照常運作，且兩個伺服器都共享相同的免費遊玩模式，以及可選的角色訂閱服務。
玩家只需要一個帳號就可以同時在兩個伺服器上遊玩。伺服器並不會鎖定任何區域，無論玩家位於全球何處，都可以在任一伺服器上免費遊玩。兩個伺服器使用同樣的遊戲客戶端，並提供相同的遊戲內容。
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大幅優化了整個亞太地區的網路連線速度和延遲。
一個全新、未受任何人影響的遊戲世界，所有玩家將會從相同的起跑線出發，並且可以嘗試在阿爾比恩的世界中佔領屬於自己的一部分。
與現有「Albion West」伺服器完全區隔、獨立的另一個遊戲世界。
遊戲與伺服器事件（領地戰鬥、水晶聯賽、陣營戰爭、日常維護等）的時程將針對亞洲時區做出最佳化調整。
「Albion East」專屬的開創者禮包將販售至4月30日為止，禮包中的物品則可以選擇在任一伺服器領取。內容包含珍貴的金幣、高級會員與此後將絕版的獨家獎勵。
開創者禮包可以在「Albion East」專屬網頁上購買：https://albiononline.com/asia