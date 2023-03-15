台灣歐風城堡花季登場！千株浪漫繡球花 隱藏3景點必拍
全台首座巴洛克風格的美容生技園區佐登妮絲城堡，3月入園人數已破百萬人，為了迎接浪漫春季，也結合嘉義瑞里紫藤花季推出「紫色浪漫季」，即日起至4月30日，以繡球花、薰衣草等各式花卉融合而成的紫色花毯，將歐式花園佈置成為紫色夢境，記者實際走訪推薦三大隱藏拍照景點，千萬不要錯過！同時，花季期間還有「佐美喵家族」不定時快閃互動，兒童節連假更加碼邀請到泡泡藝術表演團隊到園區演出。
記者鍾怡婷/綜合報導
佐登妮絲城堡在4月底前，展開全台獨一無二的「紫色浪漫季」，有繡球花、薰衣草等上千株紫色花卉，打造出夢幻紫色花海，更以花神祭典為主題，於穹頂大廳打造高達3.6公尺，全台最大的室內花卉藝術創作，園區內外處處現花神蹤跡。也推薦旅客可以安排傍晚時段造訪，橘紅色的落日照耀城堡，又是與白天完全不同的美景，還有最具知名度的夜景更是讓人流連忘返，趁著紫色浪漫祭期間到訪，一次將花景、落日、夜景盡收眼底。
親自走訪後，除了「凱莉公主噴泉」正前方，是園區內相當熱門的拍照景點外，推薦三個容易錯過的隱藏景點，包括藏在佐美館裡的「星空劇場」，除了有閃耀的12星座光影外，地板還有多媒體互動裝置，只要輕輕走過，就能留下一片花海；還有佐美館上空的紫色燈球，隨著園區主題變換顏色；下一個相當容易忽略的拍照景點為「克里斯松林」，由河水、森木圍繞而成，目前雖然已經到落羽松季尾聲，但拍照仍相當有氛圍感，需要一路走到園區較底部的位置，一不注意就會錯過。
此外，也可以在歐式花園中，品嚐超人氣的「皇后下午茶」，點心盤包括每日限量20份的火焰蛋糕、馬卡龍、濃郁花果茶。在紫色浪漫季期間，超人氣吉祥物「佐美喵家族」更攜手花仙子不定時在園區內快閃互動，兒童節連假更加碼以炫麗的大型泡泡，演出「泡泡藝術派對」，邀請旅客共同創造奇幻泡泡的絢爛回憶！
【佐登妮絲城堡】 入園資訊
地點：嘉義縣大林鎮大埔美園區三路 15 號
營業時間：08:30至20:00
票價：全票300元、團體／學生票250元、優待票200元、兒童／博愛票免費入園、寵物入園酌收清潔費 50 元。每月1日「城堡嘉義日」，只要憑身分證並設籍嘉義，即可享100元超值優惠價入園。