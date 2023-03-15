特企／歐盟擬禁用PFAS　天然塗層成安心首選

被稱之為「永遠化學品」的「全氟／多氟烷基物質」 (PFAS)，即將遭到歐盟禁用！今年二月，德國、荷蘭等歐洲五國向歐盟提議，全面禁用PFAS物質，但這項塗料不僅是半導體產業、紡織品、醫療用品等，就連日常家庭使用的不沾鍋，主要塗料都來自這項有害物質，而採用全天然陶瓷塗層製成的鍋具，成為這波禁用名單下的安心首選。
PFAS在日常生活使用上相當廣泛，這項含有約4500種以氟為基底的成分，能長期對抗極端溫度及抗腐蝕性，因此從食品包裝、不沾鍋、雨具、黏著劑、紙張、油漆、飛機、汽車、紡織品、醫療用品到風車都有它的存在。
不過，PFAS早已被證實有害人體健康，可能導致罹癌、賀爾蒙失調、免疫力下降，也對環境有害。根據研究，全球雨水都有低含量的PFAS，但如果大量滲入水或土壤中，會造成嚴重問題，也因此德國、荷蘭、丹麥、瑞典和非歐盟成員國挪威，今年二月共同提出聲明，提議禁用PFAS，並稱如通過禁令，將會是「歐盟對化學物質最大的禁令之一」。
在五國攜手提議禁用後，預計將給予產業十八個月到十二年不等的時間，研究是否能用其他物質取代PFAS，雖然有部分產業難以找到替代原料，但與日常飲食息息相關的不沾鍋，早就有不含PFAS的替代產品，也就是全天然陶瓷塗層製成的鍋具。
放眼市面上鍋具的塗層，大致分為天然陶瓷與化學合成兩大類，但前者市占率僅達5％，後者則因化學塗層能達到完全不沾鍋的特性，推出後快速搶佔95％市場，但其中PFAS已有動物實驗證實，將造成腫瘤、肝癌、胰臟癌、腎臟癌等，以及甲狀腺功能異常、免疫系統失調等疾病。
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NEOFLAM使用獨家Xtrema天然陶瓷塗層，主要成分是以天然的沙和石所組成，不僅保障使用上的安全與健康，鍋具內外採用Xtrema陶瓷噴塗也具有省油、導熱快速、容易清洗等特性，加上美型的外觀設計，讓鍋具不再只是料理的工具，更增添生活儀式感。
可以確定的是，PFAS的碳氟鍵強度是有機化學物不容易分解，會隨著時間在人體或環境中累積，而這項有「永遠化學品」之稱，早已被認為和癌症等健康風險有關，未來勢必禁用聲浪四起，而息息相關的紡織、油漆、鍋具等產品，成為第一階段消費者率先汰換的選項。