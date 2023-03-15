罹血癌不到一年！前台視主播劉忠繼病逝 好友相繼哀悼
資深媒體人、前台視主播劉忠繼今（15）日傳出病逝噩耗，享壽64歲。劉忠繼2022年確診血癌（骨髓分化不良症候群及骨髓纖維化），如今不敵病魔離世，令人不勝唏噓，好友張光斗、葉樹姍也在臉書上哀悼。
記者侯家瑜/綜合報導
劉忠繼曾擔任新聞主播、復興航空發言人和副總，曾任台視、年代和八大，也是好好聽文創總經理，資深製作人張光斗稍早在臉書寫下：「忠繼！阿彌陀佛還是把你接走了！雖然慟失你這位傑出、慈悲、且智慧的好兄弟、好學弟；但我並不悲傷。」哀悼好友，也向劉忠繼喊話：「你在人生最後的試煉中，勇敢堅毅的面對所有的挑戰與苦難，我敬佩你！法鼓山已啟動所有機制，僧團與在家蓮友們，都會以滿滿的祝福，送你到佛國淨土。惠珍很大器，你的兒女也都成年且孝順，所有愛你的家人與親友們，都會為你念佛祈福。」
此外，同劉忠繼為台視老戰友的葉樹姍，也曬出2人合影寫下：「在新聞戰場上，他堅持理想、不卑不亢，當對抗病痛時，他意志堅定、正向自在，2個月前還抱病主持法鼓山除夕撞鐘，今年2月4號曾去醫院探望，為避免感染，忠繼嫂為我們安排視訊通話，他精神飽滿、聲如洪鐘，雖然之後因肺部感染進加護病房，但每天突發的狀況都被一一克服。」而目前仍難接受好友離開，「眼看著關關難過也一一過關，怎麼今天就傳來噩耗呢？感恩忠繼示現生命無，𧫴為他獻上虔誠祝福！這段與病搏鬥的期間，他真的好努力、好堅毅、好豁達！祝福忠繼離苦得樂、乘願再來！」