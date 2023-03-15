青少年自殺率上升！新科心健司長曝3大防治規劃

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陳亮妤說明，心健司有三大具體方向，首先是要如何察覺身邊的人心裏狀況出問題在呼救，現在已與澳洲在談Mental Health First Aid課程，就像是急救包的概念，身邊的人出現什麼狀況、表達什麼言語可以察覺出這個人有狀況，可能有輕生的念頭，這個First Aid課程已經在跟澳洲洽談，若有細部內容會再跟外界報告。
陳亮妤進一步指出，歐美各國都有教導年輕族群要如何察覺周圍的人不太對勁，以及下一步如何說對的話求救，例如她的憂鬱症病患遇到其他人說「你不要想不開，你就是想太多」，這樣的話反而會讓病患心情不好，更責怪自己，即使說這句話的人是想幫助他，因此未來希望推廣衛生教育，包含不只給病人，也給家屬和全民，讓大家如何知道、如何陪伴、相處所謂有憂鬱、焦慮的患者。
其次，陳亮妤指出，學生除了在校園之外，也會進入社區，因此希望能在社區布建社區心理衛生中心，今年希望達標到48處，2025年逐步能夠達到71處，讓學生回到社區之後，還是可以使用這些心理衛生的資源。
第三，陳亮妤提到，希望能對致命的手段進行一些限制，過去她在台北市政府服務時，台北市有進行一些防墜的措施，有一個個點去查，希望未來可以進行跨縣市的交流，也希望可以引進到其他縣市，其餘縣市也有針對致命手段降低自殺的方法，也會互相舉辦標竿學習，讓大家交流，作為中央政府會盤點所有資源跟政策。
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