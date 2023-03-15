告五人辦公室打高爾夫！還把咖啡灑滿地 惡搞模樣曝光
告五人4月8日、9日將在台北小巨蛋開唱，7月29日則是前進高雄巨蛋，而今（15）日公布售票資訊，高雄場巡迴演唱會將在本月25日中午12點拓元售票系統開賣，此外，告五人日前也推出新專輯《帶你飛》第3波主打歌〈你所到之處（就下雨）〉MV，3人變身職場人士。
記者吳雨婕/綜合報導
〈你所到之處（就下雨）〉MV更打造出雨季籠罩的傷感辦公室，犬青、雲安和哲謙都穿起了正裝打領帶，變身若有所思的職場小資男女，沉浸在各自情緒氾濫、一觸即發的滂沱大雨之中，不但在辦公室打起一桿進洞的高爾夫球，還把咖啡灑了滿地。雲安笑說：「在揣摩站在書櫃上打高爾夫球時，我在腦中想起了電影《華爾街之狼》李奧納多的浮誇氣勢！」平時愛打鬧說笑的他們，也首度畫上楚楚可憐的眼淚妝，拚命憋笑強忍笑意不笑場，只為演出哀傷的模樣。
告五人攻蛋前夕推出的第3張專輯《帶你飛》，把淬煉出的能量做出完整紀錄，他們經歷超過數百場大小演出的累積，不單能書寫自己的故事，還用更顯成熟的視角，探討人與人之間的距離，直視舒適圈以外的世界，同時學習在生命旅途裡漫無目的，告五人說：「帶你飛，讓我們飛去那些『安全感外』的地方，也能夠好好的！」