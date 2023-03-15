樹林炒飯妹爆紅！餐廳「排到4月才吃得到」羞喊：好緊張
近日，一名網友在新北樹林一間熱炒店用餐，結果意外發現一名超正女廚師正在炒飯，並錄下來PO在臉書「爆廢公社」，殊不知一夕爆紅，立刻湧入聞香而來的饕客，讓這名正妹受寵若驚，今（15）日不僅接受各大媒體採訪，還送給大家炒飯享用，稍早還特別預告禮拜六中午會有個小驚喜來答謝廣大的網友們，讓人相當期待。
記者詹鎰睿/綜合報導
原來這名「炒飯妹」名叫林彤，原本是電視廣告模特兒與活動主持人，光鮮亮麗的職業，卻因為疫情關係，決定在朋友的熱炒店學習，培養第二專長，目前已擁有2年多的廚藝，沒想到在網友熱心拍攝下，竟然一口氣在臉書爆紅，熟練的翻鍋、俐落的切菜以及亮眼的外型，讓店內生意越來越好。
稍早，在結束媒體訪問後，林彤也在個人臉書粉專「一念逆轉林彤」發文分享心情：「其實到現場一開始，我是真的非常緊張，不過大家都很親切還有很多網友們到場支持，後來緩和不少，謝謝你們」，同時也炒了好幾份炒飯與拿手好菜給媒體們品嚐，親和力十足。
據悉，熱炒店訂位已經滿到4月，甚至還有人為了看她，要包整台遊覽車來朝聖。此外，林彤還預告：「就是在禮拜六的中午12:00 ，在粉絲團想送一個小驚喜給各位，請大家記得關注，謝謝你們，最後，送上下班後遇到的姐妹裝小狗狗~融為一體超可愛～。」可愛又療癒的照片，再度融化大家的心情。