轟高金素梅唱和中國 伍麗華：台灣原住民的靈魂要站起來
無黨籍立委高金素梅昨日於立法院質詢談及「疑美論」，遭到行政院長陳建仁痛斥，且還被抓包，質詢的簡報檔案竟出現簡體字，引發譁然。對此，山地原住民立委、民進黨原民部主任伍麗華今（15）日表示，身為台灣原住民，應該要勇敢呼籲如同恐怖情人的中國撤除飛彈，實在不必拿著腳本替中國說話，如此才對得起身為國會議員的職務。
記者黃宣尹／台北報導
談到高金素梅質詢惹議，伍麗華說，台灣現在最大的威脅就是中國，中國就像「恐怖情人」一樣，一方面拿著槍對著台灣，一方面說「我愛你」，還不斷威脅「你不可以離開我」。
她說，兩岸的和平發展是台灣人民最嚮往的事情，台灣原住民應該腰桿挺直、義正詞嚴要求對岸撤除飛彈，共同為兩岸的和平努力付出，如此才對得起身為國會議員的職務。
伍麗華表示，身為台灣原住民，這些年好不容易從法令、學校，一點一滴重新裝備原住民各族群的主體性，實在不要再拿腳本替人說話，特別是為要把原住民打回少數民族的中國說話。
伍麗華說，歷史是如此，現在也是如此，原住民的靈魂要站起來，跟所有台灣人站在同一個陣線，並且勇敢呼籲中國共產黨，要尊重台灣的主權和民主，不要文攻武嚇，這樣才是真和平。