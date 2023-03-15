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HBL／拚連霸沒空看電影　陳定杰透露「沒看到灌籃高手」

▲上周日剛獲得今年HBL男子組冠軍二連霸的光復高中與女子組冠軍四連霸的淡水商工，兩隊教練與球員以冠軍隊之姿受邀至松仁威秀影城。（圖／黃建霖攝）
▲上周日剛獲得今年HBL男子組冠軍二連霸的光復高中與女子組冠軍四連霸的淡水商工，兩隊教練與球員以冠軍隊之姿受邀至松仁威秀影城。（圖／黃建霖攝）

記者黃建霖/臺北報導

高中籃球教練有多忙？答案是：連想好好抽空看一場電影都難。為了帶出冠軍球隊，光復高中陳定杰教練沒空前往戲院看自己的青春——《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》；而淡水商工的陳美莉教練，則是已經多年來不曾進電影院過。

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上周日剛獲得今年HBL男子組冠軍二連霸的光復高中與女子組冠軍四連霸的淡水商工，兩隊冠軍教練與小球員們平時忙於訓練幾乎沒時間看電影，今(15)日總算能以冠軍隊之姿受邀至松仁威秀影城。

不同於職業隊球員通常已經十分自律，學生球員心智、球技都還在成長階段，需要人關心和指導，因此基層籃球教練幾乎是全年無休。除了要在場上畫戰術板之外，場下訓練也幾乎是手把手教學，還要兼顧戰績壓力以及球員養成的期望，甚至連教育和私生活都要管，十分辛勞。

陳定杰教練笑說，自己以前和女朋友約會常常來信義威秀，連要從木柵坐哪一輛公車都清楚，但這間新的松仁威秀還是第一次來，因為當教練後真的太忙了。

「之前很想來看《灌籃高手》，但是真的沒時間，後來只能看個阿凡達過過癮，但也是一個人去看，因為老婆要顧孩子。」陳定杰還分享自己看電影最愛的零食，「看片當然要吃爆米花，我都跟店員強調我要焦糖的。」

而陳美莉教練的情況也差不多，當被問到上一次看電影是什麼時候時，她甚至都不記得了，後來轉頭問女兒，才確認是《我和我的冠軍女兒》，「應該是5年前了啦(實際上是2016年上映的)，你問到重點了，我真的很久沒看過電影！」

很不容易能放鬆，淡商高三超級中鋒蕭豫玟表示，「這一路走來，家人的支持就是我最大的力量，很開心能幫淡商拿下四連霸，沒想到還可以來看沙贊首映會，感覺很新鮮！」而光復新科MVP謝銘駿則開玩笑說，「如果我有機會獲得沙贊超能力，我希望可以獲得超快的速度，因為練習太累了，所以想光速逃離！」。

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