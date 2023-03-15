止跌了！雞蛋產量維持11.1萬箱　農委會估這時間可漸增加

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農委會指出，近日氣候回暖，疫病也趨緩，蛋雞整體產能已止跌並逐漸回穩。依據社團法人中華民國養雞協會調查統計，產蛋雞隻數略升至約3100萬隻，近一個月換羽隻數計215萬隻，二春雞在養超過400萬隻，寡產逾齡母雞仍偏多。
農委會預計，農曆春節期間蛋農依往例進行雞群生產調整，換羽雞隻84萬隻，將於4月中旬逐漸投入生產。推估5月上旬，氣溫暖和，將有休產母雞及蛋中雞約280萬隻開產，整體產蛋雞可達3380萬隻，雞蛋產量將可逐漸增加。
農委會表示，未來將持續密切監控雞蛋生產資訊及銷售市場動態，並辦理專案進口雞蛋，協助蛋品產銷業者雞蛋調度，進口液蛋將提供加工烘焙使用，另殼蛋則調度給雞蛋洗選業者，經過洗選、包裝及標示後，以平價方式供應各消費通路，滿足消費者雞蛋所需。
江文全今受訪時表示，民眾預期心理增加購買需求，業務通路也會增加進貨，但實際上供給無法滿足預期增加供應數量，導致更大明顯的需求，可能有一些假性需求。
然而批發價跟消費者購買價格出現很大的落差，江文全也解釋，批發價是交易的參考價格，個別交易還是回到買方跟賣方本身議價決定，實務上如果蛋源多時，就會依照參考價格交易，甚至蛋源多時，有減價購買的，這是市場機制的反映，現在供給小於需求，變成有加碼購買情形，但普遍還是依循參考價為交易基準。
至於有農民反映，有北部蛋商直接到產區「加價買蛋」包蛋，江文全也坦言，這一直以來都有，雞蛋是包銷制，以前是運輸業者到產地載蛋，到北部行口放蛋，現在是蛋商跳過運輸到產地找蛋。