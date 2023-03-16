矽谷銀行倒閉／專家認為僅短期衝擊　市場升息預期大反轉

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此外，他認為，矽谷銀行出事不是因為做假帳，相對來說還算是財務資優生，只是剛好遇到不好時機，資產負債表錯配，存戶的存款屬短期的，銀行卻把手上過半資產投入長期公債，剛好這段時間大幅升息，公債價格受到影響，銀行一旦面臨資金被提領，就得在市場拋售公債，也造成帳面虧損。因此，目前他不認為此次事件會造成連動骨牌效應，與雷曼事件也完全不同，矽谷銀行屬區域型銀行，資產錯配相對單純，不像雷曼涉及衍生性金融商品，那時根本完全不知會發生什麼連動效果，因此，預期這次事件對金融市場屬短期影響。
台新銀行首席外匯策略師陳有忠也這樣認為。他提到，短期震盪會有，但不至於造成連鎖效應，當初雷曼銷售的衍生性金融商品複雜，並流通到全球，槓桿大、規模也很大，美國政府當時不知該如何救起，而這次倒閉的矽谷銀行規模不大，成立也不夠久，經營經驗不夠多，美國政府為防連鎖效應早已出手保護存戶，滙豐銀行也願意接手矽谷銀行英國子行，「2008年金融海嘯不至於重演。」
不過，市場對聯準會升息預期已大反轉。劉家豪表示，「通膨」仍是聯會比較關注的重點，當然，矽谷銀行倒閉後，聯準會也會考量金融穩定，但可能也從這幾天市場反應發現，這事件是有機會控制住，救市措施也讓市場較穩定，不至於使新創公司資金斷鏈，目前這危機看來未進一步蔓延，市場信心也從一開始恐慌，到現在轉趨謹慎，並開始慢慢平靜下來，因此，渣打預估下周聯準會仍可能再升息1碼。
由於美國通膨下滑速度與渣打預估的差不多，劉家豪預期，聯準會5月會將利率拉升到最高點5.25%，之後就會停止升息，並維持高利率3-6個月，而依過去經驗升息到頂之後，大約1季至2季，經濟就會顯露疲態，屆時可能開始降息。因此，若聯準會在5月最後一次升息，預估今年第4季或接近年底就可能開始降息。
至於台灣央行下周是否也會再升息？目前市場看法不一。陳有忠認為，在國內消費物價指數（CPI）年增率還沒降到2%以下，央行再升半碼機率高。劉家豪則預估央行升息可能性較低，主要是去年升息時出口數據表現不錯，今年以來不論是經濟成長動能還是出口數據都已出現下滑，特別是國際金融情勢又有點動盪，在這時間點或許央行會採取保守觀望。
至於矽谷銀行倒閉事件，美元指數重回下跌軌道，陳有忠認為，除非接下來美國一次升息2碼或3碼，美元指數要衝上110很難，但要大跌也不容易，因為利差誘因在，跌深就會有人承接，反彈上去也會有人擔心，畢竟美國財政赤字惡化，貿易赤字也沒改善，負面因素仍在。
劉家豪也表示，美元走勢主要還是跟美國公債殖利率連動，這段時間美債殖利率走低，不論2年期或10年期都已反映預期聯準會升息將放緩，甚至年底前會降息，因此，美元也同步下行，不過，接下來這段時間，美元仍會受市場信心不穩及美元資產支撐，預期將在102至105區間震盪，等到5月若聯準會升息路徑抵定 ，通膨也如最新公布數據呈現下行趨勢，「美元不太可能再回到偏多格局」。
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