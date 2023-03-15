Albee錄影突爆哭！控「主持女星」故意的 曾國城也知情
35歲女星Albee（范乙霏）憑藉甜美的聲音與外型，也擁有不少追求者。近日，Albee就在節目上透露，有次才剛分手的她，明明大家都知道，但卻在錄節目玩遊戲時，突然被好友張文綺故意CUE到關鍵字「前男友」，最終讓她忍不住大哭，也讓主持人曾國城感到心疼。
記者詹鎰睿/綜合報導
Albee在節目《一袋女王》中分享，自己是一個超級容易哭的人，而且也不會怕別人眼光，「走到哪裡，我只要想哭就哭！」她說，過去有位交往快3年的男友突然跟她分手，而且大家都知道，就連主持人曾國城都知情，「因為那時候我是在節目錄影的時候哭了！」
原來當時Albee和曾國城、張文綺一同錄製節目，要玩一個節奏的遊戲時，結果張文綺故意CUE給她一個「前男友」，而Albee當下原本是想說做個效果，「不錄了不錄了！」沒想到裝生氣完後，情緒無法控制，開始大爆哭，但張文綺卻很開心。
後來錄完後Albee悲從中來，獨自走進一間便利商店狂哭，哭到有路人看不下去，願意自掏腰包買了兩瓶啤酒、一包衛生紙，放在Albee的座位旁邊和她說，「我知道你現在可能不太想要說話，但如果你想要找人聊聊的話，我跟我朋友在隔壁的小吃店。」
雖然覺得路人很可愛，但Albee沒有過去，「因為我真的很傷心，我在便利商店也是哭到凌晨1、2點。」Albee認為，如果是直接說不喜歡，那她就不會這麼傷心，可是交往快3年又被分得莫名其妙，再加上吵了無數次，也是這樣走過來，「但為甚麼現在，你突然間就是說不要了」，所以她才會很痛心。