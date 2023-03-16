財經小辭典／矽谷銀行為何倒閉？與升息有何關連？

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矽谷銀行事件發生前不久，加密產業的重要貸方Silvergate Capital，才因受FTX破產影響而終止營運，宣布結束業務及清算資產。不僅如此，紐約州金融監管機構於12日又以「系統性風險」為由，關閉全美規模第二大的加密友善銀行Signature Bank。
無獨有偶，短短一週內，3家銀行接連倒閉，引發市場對於「雷曼兄弟風暴」將再次上演的恐慌。美股10日全面下挫，四大指數下跌逾1%，美國中小或區域銀行股價也於13日大瀉，其中，第一共和銀行（First Republic）盤中更一度暴跌75%，多檔區域銀行股甚至多次跌停。
不過，觀察14日美股走勢，四大指數全面收高，道瓊指數上漲超過300點，那斯達克指數與費城半導體指數勁揚2至3%，外界認為金融危機將重演的聲浪已逐漸散去，甚至有財經專家表示，短期之內大眾應會逐漸消化此事。財信傳媒集團董事長謝金河也在臉書上指出，這次銀行倒閉與2008年次貸危機雷曼兄弟格局不相同，不致於引發全球性的金融危機，況且，美國財政部在第一時間由聯邦存款保險公司（FDIC）接手，保障存款戶的安全，滙豐控股也併入矽谷銀行倫敦子公司，看起來風暴已迅速止住。
然而，許多新創產業多半都與擁有40年歷史的矽谷銀行做為往來對象，如今銀行說關就關，令矽谷新創圈一片錯愕，因此也有專家分析，儘管風暴看似已漸漸平息，且美國財政部、聯準會（Fed）、聯邦存款保險公司（FDIC）美國政府非常果決地宣布接管，保證存在裡面的錢都可以拿到，但是多多少少還是對新創的籌資、存款有些打擊，且此事件可能帶來的外溢效果還說不準，特別是抗風險低的美國中小型銀行是否會在這幾個月承受不住壓力而接連爆雷，還須密切關注。
自從2008年的金融海嘯發生後，美國政府對銀行業加大監管，此次銀行連環倒閉，加強監管的聲浪再起，雖然此行可預防金融風暴，但從另外一個角度來看，銀行端可能會對放貸、融資、投資等採取「雨天收傘」的保守態度，信用若逐步緊縮，恐仍對美國經濟造成衝擊。
外界將此次銀行連環倒閉事件歸因於美國聯準會（Fed）過去一年來「暴力升息」18碼所致，因此市場猜測聯準會恐因此停止升息，不過，觀察美股表現已逐漸回穩，加上美2月消費者物價指數（CPI）年增6％，符合預期，甚至創2021年9月以來最低年增幅度，有專家預測，矽谷銀行倒閉事件延燒，使得升息2碼機會大幅降低，但升息1碼可能性仍高。
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