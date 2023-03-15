瑞士信貸狂崩！董座拒談是否需援助　瑞士央行暫按兵不動

美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）日前倒閉讓全球銀行股風聲鶴唳，而瑞士信貸（Credit Suisse）今日股價雪崩，即便「熔斷」暫停交易也止不住頹勢，跌幅不斷擴大，盤中崩跌30％，也拖累歐洲股市和美國股市重挫。瑞士央行暫時仍按兵不動，未對瑞士信貸這家瑞士全國第二大銀行的狀況發表評論，而瑞士信貸董座萊曼（Axel Lehmann）在被問到是否需要接受援助時拒絕回答，僅強調瑞士信貸「體質優異」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 根據《路透社》報導，瑞士信貸今日股價跳水原本是因為最大股東，沙烏地阿拉伯國家銀行（SNB）明確表態不會再注資，但從之後的發展來看，瑞士信貸股價的雪崩程度已經呈現出恐慌情緒，可以看見投資者對於矽谷銀行倒閉噩夢重現的擔憂。瑞士央行仍未對瑞士信貸股價崩跌發表評論，而瑞銀集團（UBSG）、德意志銀行（Deutsche Bank AG）則表示已經感受到資金流入，這當然意味著資金正不斷從瑞士信貸撤出。根據《CNBC》報導，瑞士信貸董座萊曼今日出席金融行業會議時，被問到瑞士信貸是否需要接受援助，萊曼拒絕評論這個問題，僅強調瑞士信貸擁有強大的資產負債表和良好的體質，與「未受到嚴格監管的矽谷銀行不同」。不過瑞士信貸確實如同矽谷銀行般拖累美股，道瓊指數一開盤就重挫，截至寫稿時間為止，已經下跌了594.29點，約1.85％。更多「矽谷銀行倒閉」相關新聞。瑞士信貸成下個矽谷銀行？暴跌20％熔斷 歐洲銀行股跳水美無人機墜海、俄加油機被攔截 北約防線上空戰雲漸密GPT-4現身！又變得更聰明 首批公司嚐鮮用AI做了這些事美英澳AUKUS核潛艇合作 美中離軍事衝突更近一步了嗎？