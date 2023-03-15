台南正熱 東京食品展訂單金額破億 成績亮眼

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黃偉哲表示，台南睽違3年再度重返東京食品展，市府團隊使盡全力把握這次展出機會，為期4天的展期把握每場洽談會及每個駐足在台南館的潛在客戶，因此接獲了可觀的洽詢訂單及建立外銷廠商資料庫，期望透過東京國際食品展亞洲經濟交易核心的世界跳板，將台南優質農特水產伴手禮行銷出去，不但可穩固農產外銷的基本盤，更可解決長期以來的農作物每年辛勞的農民靠天吃飯產銷調節的被動困境。
本次參與東京國際食品展的冠南生技，其產品「冷凍鳳梨及芒果大丁」成功打入日本市場，急鮮冷凍技術讓日本廠商驚艷；綠園、聯興及貫金食品的果汁、果泥、果乾等鮮果加工系列產品也深受日本買主喜愛，將與日本貿易商合作。水產方面，鮮饌國際所推出的虱目魚粥、魚丸、魚板、午仔魚等系列產品也將與美國貿易商合作，成功插旗北美通路。
台南農產代表隊在參展小組與業務開拓小組兵分二路通力合作下，成功建立許多知名大廠、通路商、貿易商合作機會，包括日本超市AEON、Roger’s、丸久超市及成城食井與美國加拿大好市多集團之台南產品上架，三菱食品株式會社、日本朝日集團、日本商社preco foods、MFC株式會社、Sarap Nissan株式會社及bell-foods等貿易商也深入商談訂單出貨內容，知名的日本動畫「頭文字D」發源地群馬縣赤城山全日本最大「前橋赤城道の駅」開幕在即，群馬縣前橋議員更是直接邀請台南在開幕推出台南祭，台南商品為主的產品上架進行販售推廣行銷，台南農產品在日本的人氣程度可見一斑。