《魔法公主》的靈感聖地！日本屋久島「宮之浦岳」全攻略
清明連假在即，哈日族忍不住想飛了嗎？《NOWnews今日新聞》先替大家踩點「世界自然遺產」日本屋久島！僅僅只有504.9平方公里的屋久島，島上有著鹿兒島縣及九州地區最高峰「宮之浦岳」，從山下平均攝氏20度氣溫，爬到山頂只剩攝氏8度，等同於日本最北端北海道目前的氣溫，相當於「1座山」就能看完日本從南九州一路到北海道的自然景觀，簡直就像天然的日本自然生態博物館！更特別的是，日本動畫大師宮崎駿的《魔法公主》，取景地「白谷雲水峽」就在宮之浦岳。
記者汪睿琦/綜合報導
別看屋久島只是在鹿兒島縣旁邊的一座迷你小島，它可是日本赫赫有名的世界自然遺產，不僅有上述豐富自然景觀生態，連島上的猿猴、鹿、海龜也被當地居民保留了最完整的棲息生態，當地人只能住在靠海外圍地區一圈，極力保存當地生態環境。
登山路徑崎嶇 想穿美美等下山再說！
不過想欣賞美景前還是得先付出點「代價」，上山路徑被保留最完整自然生態，因此一路上地面盤根錯節、大小石頭密布，幾乎要以「攀岩」之姿完成這段朝聖之路，對於沒什麼登山經驗的朋友來說可能會有些吃力。
也正因如此，建議想攻略宮之浦岳的朋友們，還是等登完山再換回漂漂亮亮的穿搭即可，進入宮之浦岳強力建議「一定要攜帶登山鞋以及各式裝備！」一般旅客若沒有登山鞋、雨衣雨褲、登山包等裝備，可先到屋久島山莊租借登山用品，其中樣樣齊全，乃至登山杖也都有提供；若登山杖被租借光光也別擔心，登山口也有木製登山杖可供拿取喔。
專業導遊陪登山講故事 「很多竟然不是當地人」
現在裝備齊全了，就要直直往山裡衝了嗎？山林中豐富的歷史及自然生態，建議除了有登山熱忱的朋友們，不妨花點小錢請個隨行導遊陪你入山，不僅有豐富故事可以聽，一個人爬還不孤單。
不懂日文的朋友們也別害怕，地陪導遊各個都間具專業生動的講解能力，本趟隨行導遊更隨身攜帶畫板，可愛地寫下一個又一個知識及故事；其中最令人驚訝的是她竟然會寫繁體字，專業能力相當佩服。
最讓人震驚的是，據當地人分享指出，這些導遊很多都「不是當地人」，而是外地非常喜歡屋久島生態文化，特地從日本各地集結、長居在小島上，立志把屋久島美麗風情傳授給更多人知道。
🟡導遊領隊費用：以半天（3-5小時）計時，1個人頭11000日圓（約2526元台幣），4個人一組1人8800日圓（約2020元台幣），1組至多4人。
《魔法公主》場景在眼前！千年屋久杉壯觀美景
終於爬到了一般腳程1個小時抵達的白雲谷水峽！繁茂的樹枝纏繞生長，微微遮住了藍天；相較抵達時已經接近正中午，外頭陽光正大水峽卻仍然幽暗，彷彿一處世外桃源！導遊也表示，從岩石縫流淌下來的溪水是完全零雜質「可以生喝」，足見山中自然生態有多原始自然，難怪連巨星Hebe田馥甄都選擇來此地拍攝MV。
不僅有漂亮幽暗的溪水景觀，整座宮之浦岳長滿特有杉木「屋久杉」。不過並不是全部杉木都能配叫此大名，只有超過千年歲月的才有資格叫屋久杉，實際觸摸到屋久杉年輪更會忍不住驚嘆，小小樹幹中藏有一圈又一圈的細細密密年輪痕跡，真的相當壯觀，有計畫前往日本屋久島的朋友們不妨安排起來喔。