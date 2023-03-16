專訪／批上中華隊戰袍多苦都不能放棄　張誌盛的車手夢

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本次環台賽有多達4支二級車隊，前4站無論地形多困難，平均時速都超過40公里，對一個沒有職業資歷，又沒有太多國際賽的菜鳥車手是很大的挑戰，但張誌盛並沒有被擊垮，更沒有以此為藉口，每站都完成教練交付的任務。
教練陳建良說，「張誌盛意志力很強，鬥志也很高昂，耐力和技術也都比國內同齡車手好，只要增加實戰經驗，未來定能更上層樓。」
個性悶燒的張誌盛平常在車隊中話不多，但私底下卻很幽默，也很有想法，同時非常在意外表；自由車手動輒要在艷陽下曝曬3、4小時，但他卻比同隊車手白上不只一個色階。他笑說，「其實只要多擦幾層防曬，就能不被曬太黑。」
台中出生的張誌盛，高中就讀大甲高中，目前則是台體大大三的學生，本次環台賽浪漫台三線的終點設在台中市岡山，家人也動員到場應援。張媽媽說，「看到兒子穿上國家隊戰袍，覺得很驕傲，也希望誌盛能繼續努力，追逐夢想，但最重要的是要注意安全。」
談到未來目標，張誌盛說，「希望能在亞錦賽繳出佳績，然後與中華隊一起征戰亞運，未來也盼望能像馮俊凱一樣旅外，成為職業車手。」
張誌盛運動細胞發達，國小是排球校隊，之後因為興趣才加入自由車，同時他也是棒球迷，對於職棒球員的背景和故事都如數家珍，本次棒球經典賽雖與環台賽重疊，但他仍會抽空關注，對於中華隊不敵古巴遭淘汰很扼腕。至於被問到最愛的棒球選手，他笑說，「我最喜歡林智勝，因為我也是誌盛阿。」