全家福袋「現金300萬」開出！大獎序號曝：2縣市爽中賓士
全家便利商店今年開賣的200元「2023福兔好運福袋」賣得相當不錯，獎項除了賓士之外，頭獎更是祭出「現金300萬」，讓不少民眾都買個幾包來試試手氣。對此，全家15日宣布得獎序號，其中頭獎落在台東縣關山的關山民族店，序號為「BYCNBD9VTGHXQSH7」，其餘包括貳獎賓士開在台南以及台北，特別獎100萬則是新北市開出。
記者張嘉哲/綜合報導
全家公布福袋中獎名單，頭獎現金300萬會員編號1311150130、序號「BYCNBD9VTGHXQSH7」，店鋪為台東縣關山鎮民族路的「關山民族店」；另外兩個貳獎賓士A180分別開在台南市永康區華興街的「永康華興店」，會員編號為1142268582、福袋序號「H2GRMPQABB5RCVJ3」；另一台則是在台北市民權西路的「中山民權店」，會員編號1180771167、福袋序號「9H4LR6NHKPJPP7JL」。
至於特別獎新台幣100萬元，則是開在新北市新店區安康路「新店城泰店」，會員編號1220175372、中獎序號「QX3867VTM9G4YY93」。
全家表示，頭獎、貳獎、特別獎，須至活動網頁下載並填寫中獎回函，於2023年3月22日前（郵戳為憑）將填妥之中獎回函以掛號方式寄回，不同意者視同放棄參與。中獎獎品不得折換現金，有購買福袋的民眾記得拿出來對，免得錯過大獎機會！