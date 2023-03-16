瑞士信貸成下個矽谷銀行？暴跌20％熔斷　歐洲銀行股跳水

瑞士信貸爆危機！央行發表聲明支持　道瓊跌280點

▲美國矽谷銀行倒閉風暴未歇，瑞士信貸的資金問題又引發市場擔憂，並進一步引響全球股市。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國矽谷銀行倒閉風暴未歇，瑞士信貸的資金問題又引發市場擔憂，並進一步引響全球股市。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國矽谷銀行倒閉風暴仍在延燒的同時，瑞士知名的財富管理、投資暨金融服務公司，瑞士信貸（Credit Suisse），又因最大股東沙烏地國家銀行（Saudi National Bank）不願注資，週三股價一度重挫，並連帶影響美股恐慌情緒，道瓊工業指數一度大跌逾500點，最後仍以下跌280.83點作收。

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綜合《英國廣播公司》（BBC）等外媒報導，由於美國近日才爆出矽谷銀行危機，所以投資者非常擔心瑞士信貸的狀況，對此瑞士監管機構表示，已準備好「在必要時」幫助瑞士信貸。

瑞士國家銀行（SNB，即瑞士央行）和瑞士金融市場監管局試圖平息市場恐慌，在一份聯合聲明中強調，目前沒有跡象表明，瑞士的金融機構有受到美國銀行業市場動盪的嚴重波及，瑞士的金融機構，包括瑞士信貸在內，都有滿足嚴格的要求；若真有必要，瑞士央行將為其提供流動性。

瑞士信貸堅稱財務狀況沒有大問題，首席執行長表示，現金儲備仍然非常強勁，但有鑑於瑞士信貸的股價當天收盤下跌24%，西班牙和法國的國家元首也陸續發表談話，試圖緩解人們的擔憂。

15日收盤，道瓊工業指數下跌280.83點或0.87%，收31874.57點；標準普爾500指數下挫27.36點或0.70%，收3891.93點；那斯達克綜合指數則翻紅上漲5.90點或0.05%，收11434.05點；費城半導體指數挫跌32.76點或1.09%，收2977.39點。

《金融時報》則引述知情人士和分析師看法，認為如果瑞士信貸的情況繼續惡化，最有可能的情況是將其出售給當地競爭對手瑞銀集團（USB），而瑞士央行的股權注入也是一種辦法。然而，摩根大通分析師也指出，由於瑞士信貸對瑞士經濟的重要性，加上蘇黎世在全球金融中心的重要地位，瑞士信貸不太可能被允許倒閉。



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