母子街頭遭罰「下跪舉雙手」！鄰居爆出內幕　眾人全心碎

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然而該照片引起上萬網友點讚留言「要罰就在家裡罰，怎麼罰在馬路上.....」、「從小就讓孩子的尊嚴被踐踏，等他長大你也要好好想想會怎麼被報答」、「覺得過於嚴厲....對小孩未必是好事」、「跪在路邊實在太羞辱了，看了都覺得心碎」；另外，也有網友則持不同意見表示「我小時候也是常常太皮被罰跪電線桿旁，全村莊的人經過都會看，我也沒心理不健全」、「別人在管教小孩，怎麼又輪到一堆人在說嘴了」。
不過，就有網友立刻認出母子表示「我是住附近的居民，因為是背面所以有點看不清楚，但旁邊那位應該不是小孩.......而是媽媽.......這家人的父親常常喝酒醉就會罰媽媽及小孩這般罰跪，警察也已經來處理非常多次了，但是情況依舊沒有好轉，不知道有沒有相關的社福部門能幫忙她們....。」而真相曝光後，讓不少網友紛紛回應「這篇要幫高調」、「社福單位要介入一下吧，酗酒暴力問題零容忍！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110