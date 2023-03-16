普發6000元近了！發錢「5管道」曝 今公布網路登記時間
全民普發6000元進度備受關注，今（15）日財政部將在行政院例會報告規劃，立法院長游錫堃將於下午召集朝野黨團，討論相關疫後特別預算案。根據財政部規劃，目前共有「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」等5種方式，其中登記入帳能最快領到現金，今天將公布線上登記時間。
記者孫唯容／綜合報導
《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》在2月21日三讀通過，只要是我國國民（含2023年底前出生的新生兒）、持居留許可證的我國國民之配偶（含陸港澳居民及外國國籍者）、持永久居留證者，以及各級政府機關因公派駐國外人員及其具我國籍之眷屬，均可領到普發6000元。
游錫堃將在今天下午召集朝野4黨團，針對預算案進行進步一商議，根據民進黨團總召柯建民表示，推測有望在清明連假後的次周（4/11），三讀通過預算案，經總統公告三天後生效，最快4月中全民就能領到6000元。
針對發放形式，行政院副院長鄭文燦指出，目前規劃有「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式，初估有400多萬人直接入帳，而最快領到錢的方式則為登記入帳，其次為ATM領現。
據了解，行政院今天將會宣布開放民眾上網登記的時間，至於ATM領現部分，並非每一台機器都可領取，原則上就是「4大超商、8個公營銀行、部分民營銀行ATM」以領取，屆時會有領取6000元現金的標籤。