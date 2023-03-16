NBA／在夜店「亮槍」震動聯盟 Morant：那把槍不是我的
關於Ja Morant在夜店持槍一事，聯盟今(16)日做出比較明確的回應和懲處，他將總共被禁賽8場。而在接受ESPN知名球評、前NBA球員Jalen Rose的專訪時，Morant也明確表示「槍不是自己的」，但坦言這樣的行為確實不恰當，對此已感到悔悟。
記者黃建霖/綜合報導
Morant因此事被NBA官方禁賽8場，包括前面被球隊禁賽的場次也算在內，因此他最快能在3月21日對達拉斯獨行俠的比賽回歸。但在這一段期間裡，球團不會對他支薪，因此他將損失總計66萬8659美元(約2046萬5357台幣)的薪資。
「槍不是我的，」在接受專訪時，Morant說道，「我不能容忍任何形式的暴力，但我必須對自己的行為負全部責任。我犯了一個嚴重的錯誤，這讓我的形象受損，未來我會向大家展示Ja的真實的為人，我要努力去改變負面的評論。」
聯盟調查後表示，並無證據斷定這把槍屬於Morant、由他帶進夜店、或是展示了不止一小段時間；也沒有證據顯示Morant在隨隊征戰客場時，在任何NBA設施中攜帶槍枝。
Morant表示，有許多人都以自己為榜樣，而且其中包括為數眾多的孩子，因此自己意識到這樣的行為是錯誤的，「我做事應該更有責任感、更聰明，並做一些更好的決定。」