經典賽／日本複賽買門票送「神贈品」！悍創再遭球迷砲轟
2023世界棒球經典賽雖然中華隊旅程結束，不過賽事仍然持續進行當中，其中奪冠熱門的日本今（15）日也將對陣A組第二名的義大利。而近日，就有網友分享朋友在日本買了球場的門票進場看複賽，沒想到還獲得豪華贈禮，讓台灣的承辦單位「悍創運動行銷」又再度被球迷砲轟，引起話題。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「朋友買了3月15日的經典賽門票，本來就是為了看中華隊比賽，可惜中華隊沒有晉級，但很驚喜的是，進場有拿到日本隊球迷版的球衣，而且贈品球衣可以選主客場，朋友在台灣買了套票， 悍創就送了一本觀賽手冊，請加油好嗎？買本後的位子，票價15000日幣（台幣大約3400）」。
貼文一出，不少球迷紛紛回應「反觀....連賽程都排不好，真的很無言」、「這個贈品難怪票房那麼好」、「我們紀念品跟觀賽手冊真的超爛的」、「反觀統一脆麵....」、「笑死真的差超多，反觀3000份限量」、「反觀脆麵加油棒」、「脆麵免洗旗幟vs球衣，真的是在搞笑」、「日本也太有誠意了吧，反觀3000份，不對我第一場甚至沒贈品」。
而由於當時A組預賽時，悍創發出入場贈品每場都不太相同，其中「中華英雄應援旗幟」就發兩天，都是限量3000面；最終古巴戰則是發「中華英雄主視覺小扇」也是限量3000支，另外包括充氣式加油棒以及統一脆麵都是「數量有限，發完為止」，甚至第一天沒有贈品也讓不少球迷不滿，對比日本複賽買門票就送球衣，讓悍創再度被炎上砲轟。