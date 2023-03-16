姓有「木、艸」快衝涓豆腐！植感炸雞打折、點菜送護唇膏
又有身分證優惠！涓豆腐全台首發採用「新創植物肉」的「植感韓系美食」，今（16）日起至3/31到店消費，對中姓氏部首有「木」或「艸」部，就能享有9折優惠。還與美國天然品牌「Burt's Bees小蜜蜂爺爺」攜手合作，點用新菜可獲得護唇膏、神奇草本修護棒，吃飯也能變漂亮。
記者蕭涵云/綜合報導
涓豆腐正式開賣「植感韓系美食」，採用非基因改造、純植物蛋白的「新創植物肉」，搭配最傳統的韓式烹調方式，讓韓食更擁有膳食纖維與豐富蛋白質。店內最受歡迎的道地韓式豆腐煲，成為全台首賣強打的「植感炸雞鮮菇嫩豆腐煲」，以全新一代植物雞搭配多種鮮蔬、菇類和嫩豆腐，清甜湯頭將各式食材熬煮入味，好吃無負擔。
看韓劇必吃的韓式炸雞也搖身一變成「植感炸雞年糕」，同樣選用全新一代植物雞，並放入Q彈年糕，再裹上獨家韓式炸雞醬，酥脆、無骨又多汁，酸酸辣辣甜鹹美味讓人難以抗拒。
涓豆腐還和美國天然品牌「Burt's Bees小蜜蜂爺爺」，歡慶新菜上市，3/16～3/18，到門市點滿植感系列兩道新菜，就送「Burt's Bees小蜜蜂爺爺」天然系護唇膏或神奇草本修護棒乙支；單桌單次限兌換乙次贈品，贈品隨機恕無法挑選，數量有限送完為止；3/16～3/31到店消費，只要對中姓氏部首有「木」或「艸」部，任點一道植感系料理，就能享有9折優惠；需滿低消、另計10%服務費，單桌單次限享新菜優惠乙道，需出示可辨識真實姓名之有效證。
另外，春季澎湖直送野生明蝦也有新美味。「BEPPIN PASTA」打造全新頂級明蝦季節饗宴，「明蝦蘆筍蝦醬義大利麵」、「焗烤明蝦春野菜」吃得到彈牙爽脆的新鮮口感，單點360元起；「靜岡勝政日式豬排」則精選屏東東港進港的櫻花蝦，與宜蘭蔥花、雲林蒜末一同拌入醃漬，3/16～4/30供應季節限定的濃郁「蒜香櫻花蝦里肌豬排」，套餐價380元。