經典賽／C組第一名！墨西哥大破加拿大晉級8強

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墨西哥這次也被分到「死亡之組」，不過打擊強悍，卻是墨西哥的特色，首局由Rowdy Tellez敲出右外野巧妙安打，一口氣打下2分領先，Randy Arozarena2局又敲二壘安打追加分數。
加拿大Bo Naylor在4局下開轟又追近比分，但6局前歐力士洋將Joey Meneses、Arozarena又再度發威，單局攻下4分，奠定勝基。
Arozarena單場雙安大爆發，貢獻5打點，Rowdy Tellez也在8局又開轟，單場3打數2安打，也有3打點。
加拿大首局由Otto Lopez敲安打破鴨蛋，
自慢の打撃力を見せつけた。メキシコ代表は初回に4番のロウディ・テレス内野手（ブルワーズ）の2点適時打で先制すると、6回には元オリックスのジョーイ・メネセス内野手（ナショナルズ）の適時打などで、一気に4得点を奪い、試合を決めた。 カナダ代表は元オリックスのアンドリュー・アルバース投手らで継投策に出たが、失点を重ねて敗戦。この後に行われる予定の米国代表とコロンビア代表の結果次第でプールCを2位で突破できるチームが決まる。メキシコ代表は今大会で、WBC初のベスト4以上を目指す。
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